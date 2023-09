Devojčica koja je pronađena u automobilu u Železniku i za koju je utvrđeno da je bila neuhranjena je u stabilnom stanju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zaštitnik građana Zoran Pašalić, dan nakon što je pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, po sopstvenoj inicijativi, saopštio je da hospitalizovana devojčica (2), kao ni njena braća i sestre nemaju lična imena, kao ni Jedinstveni matični broj građana (JMBG). "Dan nakon pokrenutog ispitnog postupka utvrdili smo da devojčica koja je hospitalizovana u Tiršovoj, kao ni njena braća i sestre nemaju lično ime niti JMBG", saopštio je Pašalić.

Podsećamo, zaštitnik građana je pokrenuo ispitni postupak povodom slučaja devojčice koja je 20.09. dovedena u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj ulici, u pratnji policije. Kako je "Blic" pisao, dete zatečeno u kolima nije zanemarivano od strane roditelja.

Organ starateljstva određuje lično ime

Nad njom je sproveden uspešan postupak reanimacije. Zaštitnik građana je utvrdio, samo dan nakon pokrenutog postupka, da se porodica nije nalazila na evidenciji organa starateljstva do ovog događaja, kada je devojčica (2) pronađena neuhranjena u automobilu sa muškarcem i ženom.

"U skladu sa odredbama Porodičnog zakonika i Zakona o matičnim knjigama, u slučaju da u roku od 30 dana od dana rođenja, detetu nije određeno lično ime, organ starateljstva postaje nadležan za određivanje ličnog imena", navodi se u saopštenju.

Takođe, u saopštenju se dodaje da je u skladu sa odredbama Uputstva o matičnim knjigama da se sprovede davanje imena, kao i do sada. "Shodno navedenom, Zaštitnik građana zahteva od nadležnog odeljenja Gradskog centra za socijalni rad Beograd da u zakonom definisanom roku u skladu sa odredbama Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga, sprovede postupak i odredi lična imena. Kao i do sad, Zaštitnik građana aktivno prati rešavanje problema pravno nevidljivih pripadnika romske zajednice, s obzirom na to da uprkos naporima nadležnih organa i dalje postoje građani koji su pravno nevidljivi", završava se u saopštenju zaštitnika građana.

Majka zadržana, muškarac prevezen do bolnice

Podsećamo, saobraćajna patrola u Železniku zaustavila je automobil u kojem su bili muškarac, žena, i dvogodišnje dete koje je zatečeno u lošem stanju, tačnije u stanju neuhranjenosti. Policija im je pomogla da što pre stignu u bolnicu, a lekar je rekao da je dete van životne opasnosti, na reanimaciji je, neuhranjeno.

Majka je zadržana, rad je u toku, a uključiće se i Centar za socijalni rad. Kako se saznaje, muškarac koji je bio za volanom ih je povezao do bolnice, a nije u pitanju otac deteta.

BONUS VIDEO: