Voditeljki RTS-a preti 10 godina zatvora zbog nasilja u porodici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Protiv RTS voditeljke A. K. zbog tuče sa vanbračnim partnerom, zvanično je pokrenuta istraga. Istragu ovog slučaja vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu budući da je teritorijalno nadležno.

"Protiv A. K. je pokrenuta istraga u OJT Mladenovac zbog krivičnog dela nasilje u porodici za koje je zaprećena kazna od dve do 10 godina zatvora", otkriva izvor. Do tuče je došlo zbog voditeljkine ljubomore jer je navodno saznala da je muž vara, usled čega ga je navodno vređala i pretila mu, a on joj je navodno uzvratio nasiljem koje je je preraslo u tuču.

"Pošto je dobila šamar, A. K. je partnera udarila u oko. On je zadobio tešku povredu rožnjače i ukazana mu je medicinska pomoć, nakon čega je upućen na kućno lečenje", ispričao je izvor. Voditeljki je odlukom suda određena hitna mera zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenim.

