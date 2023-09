Na svom Fejsbuk nalogu se oglasila Biljana Srbljanović o svjedočenju Milene Radulović.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Petar Aleksić

Suđenje Miroslavu Aleksiću nastavilo se juče, 19. septembra, u Višem sudu u Beogradu, a bila je ispitana oštećena Milena Radulović. Nakon suđenja na svojoj Fejsbuk stranici oglasila se dramska spisateljica Biljana Srbljanović koja je prisustvovala svjedočenju glumice.

Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

"Prisustvovala sam suđenju i želim da vam kažem da je sve još mnogo gore nego što zamišljate. Milena je bila hrabra, dostojanstvena, odvažna i jaka, prošla je kroz tri sata uvredljivog obraćanja i prostačkog ponašanja advokata odbrane i njegovog tima. Odgovarala na teška i komplikovana pitanja bez treptaja, bez da se zagrcnula.

Zagrcnuli smo se u publici mi. Sudnica je bila prepuna, veoma mnogo predstavnika medija i "stručne javnosti" (mislim da su studenti ili mladi pravnici). Gotovo sve medije su predstavljale žene, uglavnom mlade, ozbiljne i diskretne. Ipak su i one, nekoliko puta, pokazale da su zgrožene govorom advokata.

Pored toga, jedine reakcije su dolazile od dvije novinarke srednje generacije, kojima se Aleksić osmijehnuo, a jednoj i namignuo, a one mu uzvratile srdačno. Ipak imam utisak da je većina prisutnih bilo zgađeno nad pristupom, ponašanjem i držanjem Aleksićevog pravnog tima.

Ne postoji niti jedan razlog da se branilac optuženog za bilo koje, a pogotovo ovakvo krivično djelo, ponaša kao advokati Aleksića. Ne postoji razlog da se smiju ženi dok odgovara na pitanja o silovanju. Ne postoji nikakav razlog da se advokatica, dakle žena, iz tima branilaca, sve vrijeme cereka Mileni u lice, pravi grimase, negoduje i pokušava da je stavom ponizi dok svjedoči o se**ualnom nasilju koje je preživjela.

To ne može biti prihvatljiva strategija odbrane bilo koga, a pogotovo starca kome se sudi za silovanje i se**ualno uznemiravanje djevojaka i djevojčica. Nemoguće je da je tako nešto korisno za odbranu, osim što je odvratno i potpuno neprihvatljivo, za to nema čak ni razloga.

Ne postoji razlog da se advokat kezi, navlači pantalone, dobacuje publici, namiguje saradnici, pravi grimase, i da se otvoreno smije ženi koja je primorana da odgovara na njegova pitanja o silovanju koje je preživjela. Pored toga, moram da kažem da je potpuno neshvatljivo da danas, 2023. godine, odbrana bude bazirana na ponižavanju žena koje svjedoče o silovanju sledećim pitanjima:

Koliki je Mikin jezik?

Da li Vam je gurnuo u grlo?

Da li Vam je glavu vukao na dole? (pokazuje kako vuče zamišljenu žensku glavu ka svojim preponama)

Da li Vas je čupao i vukao unazad? (pokazuje, vrlo uvjerljivo, kako neku zamišljenu ženu siledžijski čupa i vuče unazad)

Da li je Vaš otac, kad Vas je posle prvog napada vozio kući, osjetio miris na Vama?

Da li je Vaš otac osjetio muški parfem ili miris duvana na Vama?

Zašto ga niste ugrizli za jezik, kao što je "prirodna reakcija" napadnute žene?

Da li ste vikali jao "kao što je normalno" pri njegovom napadu? (prethodno je više puta ponovljeno da su iz zgrade svi otišli i da je ostala sama sa njim)

Koje boje su Vam bile hulahopke i šta ste imali "iznad haljine"?

Da li su Vam pitanja "da li se kre*eš", "da li si suvopi**sta", "da li svr**vaš" djelovala neprijatno ili pedagoški?

Da li ste prije toga već imali se**ualne odnose i sa kim?

Treba reći da je na sve ovo Milena, kao i druge djevojke, već satima odgovarala pred tužiocima, vještacima, specijalizovanim psihijatrima. Sve je već rekla, kroz ovo je već prošla, satima je govorila o svojoj traumi, nakon čega se smatrala vjerodostojnom i na osnovu čega je Aleksić i uhapšen, a optužnica podignuta.

Sve ovo piše u spisima, koje advokat uporno želi da karikira, izvrće ruglu, uz jedan omalovažavajući ton i gest.

Sve je već rekla, i sada ponovila. Nema nikakvog razloga da je taj raspojasani muškarac pita kolika je dužina jezika, organa, dakle, Miroslava Aleksića, tada čovjeka od 62 godine koji je, prema optužnici, taj jezik gurao u usta i grlo djevojčici od sedamnaest.

Imajte to uvijek u glavi, on tada ima 62 godine, ona nije još ni punoljetna. On je, kako je Milena rekla, samo četiri godine mlađi od njenog dede. Koliko je dugačak jezik što joj je ugurao u usta, djevojci koju je uzeo pod svoje kad je bila dijete, pravo dijete od samo 11 godina?

Treba to stalno imati na umu, sve ove mlade žene koje se, evo sad će biti četiri godine, bore, prvo su bile djeca, djevojčice koje je odabrao na "audicijama", koje je zastrašivao, pripremao, ubjeđivao, podizao, vaspitavao po svome, gledao ih kako rastu, samo da bi onda u trenutku u kom tek što su od djeteta postale djevojke, nasrtao na njih da ih fizički, emotivno, psihički, ljudski, kao žene - osakati zauvijek.

Milena je bila veličanstvena. Najviše zbog toga što je svima bilo jasno da on nije pobijedio. Nije jači od nje. Ne može joj više ništa, ni njoj ni ijednoj drugoj. Ove hrabre djevojke i Milena su ga zaustavile. Hvala im na tome u ime svih naših kćeri. Hvala, Milena", napisala je Biljana Srbljanović.