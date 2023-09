Slovenac pomogao baki da se ubije, kupio joj hlorovodoničnu kiselinu koju je ona namerno popila.

Izvor: Unsplash

Rođeni Slovenac sa zagrebačkom adresom D. Š. (48) pravosnažno je osuđen na sedam meseci zatvora i godinu dana uslovno jer je pomogao baki da se ubije. Uslovnu presudu, koju je predložilo tužilaštvo zbog povrede člana 114, odnosno učešća u samoubistvu, izrekao je Opštinski krivični sud u Zagrebu nakon priznanja okrivljenog. Usput mu je naloženo i da plati oko 260 evra sudskih troškova, uprkos zahtevu da bude oslobođen plaćanja sudskih troškova jer mu rođaci finansijski pomažu.

"Ja sam kriv. Priznajem da sam počinio ono što piše u optužnici. Ali to sam uradio na zahtev moje bake, koja me je više puta molila da to uradim. Želela je da sebi oduzme život zbog događaja koji je smatrala porodičnom sramotom. Na njene ponovljene molbe, konačno sam pristao da kupim hlorovodoničnu kiselinu. Baka je znala da sam ga kupio i gde sam ga ostavio. Ali nisam video kada je to popila jer nisam bio u kući. Za ovu nameru je znala i ćerka moje bake, moja majka", priznao je u sudnici D. Š.

A on je u obližnjoj zagrebačkoj radnji kupio hlorovodoničnu kiselinu marke Meteor, koju je potom sipao u bocu sa natpisom Aethanolum dilutum i stavio na dno ormarića. Pritome je poprskao pantalone, koje su odmah izbledele. Znao je, kako se ubrzo ispostavilo, da je njegovoj baki dosadilo da živi u depresiji u koju je zapala posle porodične tragedije. A 27. novembra 2017. baka je popila koktel svog unuka i ubrzo završila u teškom stanju u bolnici Rebro, gde je sutradan umrla u najtežim mukama.

Zadobila je stravične korozivne povrede jednjaka, želuca, creva i jetre, a sumnja je ubrzo pala na njenog unuka, koji nije krio da ga je "baka molila da joj kupi varikinu da bi se ubila". Nakon trogodišnje istrage, tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv unuka. U tužilaštvu je D. Š. zatim tokom ispitivanja negirao krivicu. Naglasio je da je odbio da joj kupi varikinu, ali da je jednog dana, nakon njenih silnih molbi, otišao u prodavnicu.

"Kada sam hlorovodoničnu kiselinu doneo u kuću, baba je krenula za mnom i zamolila me da joj dam piće. Stavio sam ga u orman. Naterala me je da ga kupim i, iskreno, nisam verovao da će ga popiti. I ne smatram se krivim", branio se na početku D. Š., koji je takođe ponovio da su svi u kući znali za želju njegove bake.

Tetka optuženog se priseća tragedije, rekavši da se depresija njene majke pogoršala 2016. godine nakon smrti sina, njenog brata.

"Sestrin sin me je 27. novembra pitao gde je baka. Bilo mi je čudno što je nema, pa sam otišla na balkon i videl baku u stolici. Zatim je ustala i otišla do fotelje u dnevnoj sobi. Posle toga je sin moje sestre rekao da je baka popila malo alkohola, pa sam otišla na balkon i našla flašu sa etiketom alkohola. Pozvali smo Hitnu pomoć, a kasnije tog dana D. je došao kući i rekao mi da je sipao hlorovodoničnu kiselinu u bakinu flašu jer je ona to od njega tražila. Bila sam u šoku i odjurila na Rebro i rekla im šta je popila. Majka je morala na operaciju, brzo je umrla, a policiji sam prijavila D. jer to nije smeo", zaključila je V. H.

Zet pokojne ispričao je kako mu je svekrva govorila da će uskoro otići. Često je plakala i pila sedative. Nakon što je, kada je počeo policijski uviđaj, na balkonu pronađena flaša alkohola, svi su prvo pomislili da je pila medicinski alkohol, ali je veštačenjem utvrđeno da sadrži mešavinu hlorovodonične kiseline i neutvrđene supstance.

BONUS VIDEO: