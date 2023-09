Policija je u subotu u Obrenovcu uhapsila Z.K. (42) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

Policija je u subotu u Obrenovcu uhapsila Z.K. (42) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici. On se sumnjiči da je nakon verbalne rasprave sa maloletnom ćerkom (17), nju stiskao u predelu vrata i davio. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Ako trpite nasilje, kontakt telefoni Savetovališta protiv nasilja u porodici (SOS telefon i sigurna kuća) su:

0900-011-011, besplatan poziv, radnim danima od deset do 19 časova

011 2769-466, radnim danima od deset do 19 časova

062304-560, od 19 do deset časova

Hitni pozivi za prijavu nasilja u porodici mogu se izvršiti na broj 0900-100-600 od 00 do 24 časa, besplatnim pozivom.