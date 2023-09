Nekadašnja Vukotićeva devojka je navela da je sa njim imala kontakt sve do 3. septembra prošle godine, nekoliko dana pre nego što je ubijen u Istanbulu.

Jovan Jovica Vukotić (42), ubijeni vođa "škaljarskog klana", bio je u dugoj vezi sa Beograđankom Teodorom Ostojić (29), ekonomistom i vlasnicom modne agencije u Milanu, a za ovu romansu znali su samo njegovi najbliži. Vukotić je vezu sa lepom Teodorom započeo u julu 2016. godine, nakon što je raskinuo sa dotadašnjom devojkom, manekenkom Dejanom Živković. Teodora je ispovesti, pre godinu dana, za 24sedam Teodora otrkila sve o svojoj vezi sa Vukotićem, kojeg, kako je tada istakla, ne može nikako da preboli.

"Jovica je neko koga sam bezuslovno volela i naša veza je bila jako duboka. Upoznali smo se u julu 2016. godine, a tada nisam znala ko je on i kako se zove. Kasnije mi je rekao da mi nije odmah rekao ime, već da je želeo da ga upoznam kakav je, a ne da čitam po novinama o njemu. Nekoliko nedelja nakon našeg poznanstva mi je rekao: 'Obećaj mi da me nećeš me guglati', a ja sam mu rekla da neću. Međutim, nakon nekog vremena smo se nešto pokačili i onda sam videla što o njemu pišu. Krajem avgusta 2016. smo ušli u emotivnu vezu, a to je trajalo do avgusta 2021. godine, kada sam saznala da me je prevario sa Mašom i napravio joj dete. Tada sam odlučila da presečem svaku vezu sa njim. Sve je tad postalo besmisleno. Ja sam ga volela. Ja njega i mrtvog volim više od svega. Moja ljubav za njega nema granice", otkrila je tada u svojoj emotivnoj ispovesti Teodora Ostojić, koja se dosad nije eksponirala u javnosti.

Nikada nisu prekidali kontakt

Nekadašnja Vukotićeva devojka je navela da je sa njim imala kontakt sve do 3. septembra prošle godine, nekoliko dana pre nego što je ubijen u Istanbulu.

"Njega veza sa Mašom nije zaustavila da ima kontakt sa mnom. Sve vreme sam bila u kontaktu sa njim. Ja sam imala i njegov arapski broj koji je koristio. Bio je tad u Istanbulu, ali je koristio različite brojeve telefona zbog svoje bezbednosti. On je mene više puta zvao da dođem kod njega u Istanbul. Znala sam gde je on. Slao mi je cveće, poklone, ruže, kako bih se vratila njemu. Ja njega nisam prestala da volim ni nakon toga što je on čekao dete sa drugom ženom. Ta njegova Maša je pre bila u vezi sa nekim drugim čovekom koji je ubijen krajem 2020. godine, a kako se našla sa njim, ne znam. Nit me interesuje, nit bi ulazila u tu priču. Iako ima dvoje dece sa njom, ne bih ja poredila odnos kakav sam ja imala sa njim, jer naša ljubav je bila filmska", ne skrivajući suze pričala je Teodora.

Ona je naglasila da joj smetaju razni napisi po medijima, gde Vukotića upoređuju sa raznim monstrumima.

"Krivo mi je kada vidim njegovu sliku pored nekih strašnih ljudi. Odmah krenem da plačem. Jovan je bio jako dobar čovek. O svemu smo uvek pričali. Od najmanjih do najbitnijih životnih stvari. Sećam se da sam ga mnogo puta molila da pokuša da prekine taj rat (škaljarskog i kavačkog klana, prim.nov) Međutim, stvari su otišle predaleko, tu nije bilo nazad. On je meni rekao da je pokušavao. Mnogo puta nisam ga videla, iako je insistirao, ali nisam htela da htela da ugrozim njegov život. Ljuta sam što mu se to desilo, ali nisam htela biti sebična", rekla je ona.

Teodora nije želela da komentariše Vukotićeve bivše veze, ističući da nije želela da se eksponira u javnosti.

"Rekla sam mu da ne želim da se moje ime nađe pored imena takvih žena, jer nisam iz tog sveta. Ja sam diplomirani ekonomista, pričam više svetskih jezika, imam svoju firmu u inostranstvu. Nisam želela publicitet. Rekla sam mu da mora da me krije kao svoje najveće blago. I on je rekao 'tako će i da bude'. I tako je bilo i zbog moje bezbednosti. Za našu ljubav su znali najbitniji ljudi u našim životima", navela je Teodora.

Teodora je tada otkrila da je uvek znala gde je Vukotić bio tokom bekstva.

"Više sam ja brinula za njega, nego on za mene. Znala sam kada je jedno vreme bio u Nemačkoj, Italiji, pa Grčkoj. Međutim, jedno tri meseca se nismo viđali jer sam imala svoje poslovne obaveze. I govorila sam mu da ne želim da ga nađu preko mene. Ne bih sebi oprostila da mu neko loše uradi zbog mene. O svemu mi je jako teško da pričam. Da mogu da ga vratim unazad, samo bih ga volela još više i ne bih dala nikom da mu priđe. Da sam to uradila možda bi i dan danas bio živ. Međutim, to je samo možda. Besna sam, ljuta sam što je dopustio da mu se to desi, što mu je neko ugrozio bezbednost", nije krila emocije Vukotićeva bivša.

Vunene čarape

Ona je otkirala u tom razgovoru da se sa vođom "škaljara" viđala uz veliki oprez, da su često menjali letove, destinacije, telefone... "Menjao je zemlje jer mu je život bio u opasnosti. U Grčkoj jer provodio najviše vremena, tamo sam dosta bila sa njim", pričala je Teodora. Ona je opisala i kako ju je Vukotić osvojio pre šest godina.

"To je jedna filmska priča. Upoznali smo se tako što sam trebala da mom drugu uradim neke papire, a on je rekao da pišem njegovom prijatelju. To je bio Jovica, koji je rekao da treba da dođe po te papire kod mene u Beograd. Zapravo, Jovica je ranije video moju sliku i tako smo ušli u komunikaciju. Prvo veče smo se dopisivali do pet ujutro. Jednostavno, kad nađete svoju srodnu dušu, ne morate ni da znate kako izgleda. Tek nakon par dana sam tražila da mi pošalje slike, a nakon mesec dana rekao kako se zove. Osvojio me svojom brižnošću i humorom. Brinuo je jel sam gladna, kako mi je na poslu... Jednom smo bili u decembru u Crnoj Gori, a ja sam išla bosa po podu. On je onda otišao i kupio mi vunene čarape. Uspeo je da me učini srećnom u najtežim trenucima u svom životu", otkrila je Teodora Ostojić.

Upitana za optužbe, u kojima ga vezuju za narko biznis i druga krivična dela, Teodora je odgovorila odrično.

"Ja sam ga znala kao poslovnog čoveka, gospodina, koji je imao stav. Bio je prelep, zgodan, atletski građen, obrazovan. Jako je voleo da čita. Bio je jako pobožan čovek. Jako je verovao u Boga i uvek je mislio pozitivno. Voleo je našu, domaću muziku, bio je veseljak. Voleo je da sluša Peđu Medenicu. Ja sam u žalosti, ali sam pre desetak dana izašla u jedan klub i posvetila mu pesmu: 'Dođeš mi u san'. I tek ću mu posvećivati pesme. I ceo život ću da mu posvećujem pesme. Dok sam živa, na njegov rođendan 26. avgusta, nosiću ruže na njegov grob. Nisam bila na njegovoj sahrani zbog bezbednosti, ali sam preplakala ceo taj dan. Ali ću posećivati njegov grob dok god sam živa", plačući je izjavila bivša Vukotićeva emotivna partnerka.

