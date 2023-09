Komšije iz Ulice slobode u Smederevu ali i okolnih zgrada i dalje ne mogu da dođu sebi zbog svega što su preživeli u četvrtak uveče nakon eksplozije.

Devojčica koja živi u stanu ispred kog se u četvrtak uveče stanodavac Đorđe A. razneo bombom, za samo pet minuta je izbegla tešku nesreću jer je sa dedom izašla napolje. Kako pričaju komšije dan nakon detonacije, prava je sreća da dete nije bilo u stanu jer inače retko izlazi sa dedom.

Komšije iz Ulice slobode u Smederevu ali i okolnih zgrada i dalje ne mogu da dođu sebi zbog svega što su preživeli u četvrtak uveče, kada je oko 20.30 odjeknula snažna eksplozija na trećem spratu zgrade. Iako se najpre mislilo da je eksplodirala plinska boca, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije narednog jutra je saopštilo da je vlasnik stana aktivirao eksplozivnu napravu i nastradao na licu mesta.

"Đorđe je došao do stana i ponovo je izbila svađa između njih, verovatno oko neplaćene kirije kao i prethodnih puta kada bi dolazili u sukob. U jednom trenutku samo je nešto puklo, čulo se kao da je bombardovanje. Nastao je opšti metež i u tom trenutku svi stanari su jurnuli ka izlazu iz zgrade“, priča jedna komšinica koja je bila na licu mesta. Đorđe A. koji je aktivirao eksploziv preminuo je na licu mesta, a dok su Miljana P. (24) i njen brat Nikola P. (27) teže povređeni.

Veća tragedija izbegnuta je za dlaku jer je Nikolin i Miljanin otac Aleksandar samo nekoliko minuta ranije izveo Miljanino malo dete napolje. Miljanina koleginica ispričala je da kada je čula da je došlo do eksplozije, odmah je znala da su oni u pitanju.

"Čula sam da su našli zeca, a oni ga imaju, tako da sam odmah pretpostavila o čemu se radi. Srećom, Miljanina ćerkica je tražila da ide napolje. Deda ju je izveo, bili su ovde pet minuta pre eksplozije. Deda je posle trčao do stana i izvlačio svoju povređenu decu napolje", priča koleginica za Nova.rs.

Miljana i Nikola P. su zadobili teške telesne povrede, a srećom nisu životno ugroženi. "Muškarac ima višestruke povrede po telu od šrapnela, svuda po telu su mu geleri, od glave, grudnog koša, trbuha i ekstremiteta. Nakon inicijalne dijagnostike uradili smo operaciju i izvadili mu nekoliko šrapnela iz prednjeg trbušnog zida. Srećom, nema povrede unutrašnjih organa, nije imao unutrašnje krvarenje i nije životno ugrožen. Ali, ima povredu oba oka, a na jednom će najverovatnije trajno izgubiti vid, za drugo je dijagnostika u toku i videćemo šta će kolege u Beogradu uraditi, da li će uspeti da mu sačuvaju vid", naveo je ranije dr Željko Smiljanić, pomoćnik direktora Opšte bolnice Smederevo.

Miljana P. dobila je lakše povrede, odnosno posekotine na licu. "Urađena je inicijalna dijagnostika i nema znakova povrede vitalnih organa, stabilnog je opšteg stanja i van životne opasnosti. Posekotine ima i po glavi i po rukama, svuda. Kod nje nije bilo potrebe za bilo kakvom hirurškom intervencijom", navodi dr Smiljanić.

"Dugovali su mu 7.000 evra"

Šta je prethodilo stravičnoj eksploziji i dalje utvrđuje policija. U međuvremenu, komšije Đorđa A. pričaju kako je ova porodica Đorđu dugovala veći iznos.

"Nije mogao da ih izbaci iz stana, dugovali su mu više od 7.000 evra, zamenili su bravu i on se odlučio na tako drastičan čin. Bio je programer kad to niko nije radio, bio je dobar u tome. Nije imao rođenu braću i sestre, ima sestre od ujaka i strica, jedna od od njih je bila sinoć. Niko ne zna odakle mu eksploziv, to nas je sve iznenadilo. On je bio najmirniji od svih nas ovde. Videli smo se pre neki dan, delovao je u redu. Njemu su ovde u kuću dolazili izvršitelji jer nisu plaćali račune", ispričao je Saša V. za portal Nova.rs.

