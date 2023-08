Portal "Avaz" je pisao da su istražitelji morali da otvore oči mrtvom bodibilderu Nerminu Sulejmanoviću, a IT stručnjak je otkrio da to nije bilo potrebno.

Izvor: Instagram/screenshot/iron_bb24

Portal "Avaz" je pisao da su istražitelji morali da otvore oči mrtvom bodibilderu Nerminu Sulejmanoviću, a IT stručnjak je otkrio da to nije bilo potrebno. Da podsjetimo, bodibilder Nermin Sulejmanović je u petak 11. jula ubio tri i ranio isto toliko osoba u Gradačcu, a njegovo tijelo se trenutno nalazi u mrtvačnici.

IT stručnjak Goran Kunjadić je komentarisao otključavanje telefona Nermina Sulejmanovića i rekao je da nije siguran da je kamera na telefonu ostvarila više od 80 odsto podudaranja sa licem. On je objasnio da sve to nije bilo neophodno.

"Takav način otključavanja telefona svakako nije neophodan, jer postoje drugi načini da se dođe do podataka sa tog telefona. Tvrdnje koje su iznijete o pokušaju otključavanja telefona, trebalo bi provjeriti da li su tačne. Ukoliko se istrošila baterija, bilo ju je moguće ponovo napuniti. Pitanje je zašto to nije učinjeno? Poklapanje snimka lica koji je memorisan kao prvi i svakog sledećeg pokušaja nikada nije 100%, ali mora biti dovoljno visoko. Varira od 80% do 90%", kaže on.

On isto tako ističe i da je svaku kontrolu pristupa, pa i ovu biometrijsku, moguće zaobići korišćenjem određenih alata kao i primjenom određenih tehnika. Sudski vještak Ljubiša Božić je takođe objasnio da uspijeh prepoznavanja lica kod osobe koja je preminula takođe zavisi od toga na koji je način telefon obezbeđen.

"Otisak prsta je svakako moguće prepoznati dok je god smrt nasupila nedavno, a što se tiče prepoznavanja lica ili očiju ako se traži samo morfološki raspored na licu onda je itekako moguće, ali ako se od očiju zahtevaju određene vibracije ili nešto slično, onda telefon ne bi mogao na taj način da se otključa", kaže Božić.