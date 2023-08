Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, se ponovo oglasila nakon požara u stanu u četvrtak.

Izvor: Instagram/screenshot/milena_bogdan

Mileni Popović, državnoj sekretarki u Ministarstvu turizma i omladine, je u četvrtak izgoreo stan u Beogradu na Banovom brdu. Komšije joj nisu javile da je došlo do požara jer se ispostavilo da nisu ni znali da se nešto događa u njenom stanu, a kako ona kaže, sve je izgorelo i najviše joj je žao “uspomena”.

Sada se ponovo oglasila za "Blic" i govorila je o tome šta je čeka u narednom periodu. Osvrnula se i na braću njenog ubijenog supruga Olivera Ivanovića koja žele da uzmu taj stan.

"Još uvek je istraga u toku i nemam informacije o tome kako je do požara došlo. Nemam apsolutno ideju o tome kako je moglo doći do požara. Sačekaću da vidim šta će stručni ljudi koji rade na slučaju utvrditi. Mora da se renovira sve od početka. Šteta je ogromna. Ne bih da spekulišem. Tačno je da niko od komšija nije primetio, ali je stan bio hermetički zatvoren, nije bilo vazduha i Bogu hvala požar se nije proširio na ostale stanove i sam od sebe se ugušio. Ne smem ni da pomislim šta je sve moglo biti. Koliko sam mogla da primetim u svom tom haosu, sve je na svim mestu. Nema stvari koje nedostaju. Trebaće puno vremena da se stan renovira i bude ponovo funkcionalan, ali pre svega ću morati da se zakonski osiguram s obzirom da je to stan koji je u procesu ostavine, onaj koji je Bogdanu kupio Oliver, a koji braća žele da mu otuđe. Svakako je ispred nas jedan dug i težak period, ali zahvaljujući ljudima koje volim i koji vole mene i Bogdana i ovo ćemo izgurati", rekla je Milena Popović.

Ona je trenutno sa sinom Bogdanom u Novom Sadu. Policija je odnela torbu punu dokaza uništenog stana. Radnici protivpožarne službe i kriminalističke tehnike izuzeli su sa lica mesta specifične tragove požara. U ovakvim slučajevima traže se i tragovi stopala, ali i mikrotragovi koji ukazuju na prisustvo zapaljivih tečnosti, kao što su vlakna ili delovi tkanine. Prema rečima Milene Popović, izgoreli su nameštaj, kao i njena i odeća sina Bogdana.

Pogledajte fotografije izgorelog stana i poruke koje je dobila Milena Popović

BONUS VIDEO: