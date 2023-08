Obilne padavine noćas i jutros stvorile su probleme u Petrovcu na Mlavi i u Žagubici.

Zbog obilnih padavina noćas i jutros, u opštini Petrovac na Mlavi, proglašena je vanredna situacija. Tamo je samo jutros od pet do sedam sati palo oko 120 litara kiše po metru kvadratnom što je dovelo do zagušenosti kišne kanalizacije i izlivanja vode. U jutarnjim satima u pojedinim dijelovima grada voda je dosezala do polovine vrata automobila, što se može videti na snimcima koji kruže društvenim mrežama.