Psiholog Leo Ivanišević za Prva TV otkrio je psihološke crte ličnosti monstruoznog ubice Nermina Sulejmanovića.

Nermin Sulejmanović, koji je ubio tri osobe u Gradačcu u Bosni i Hercegvini, prenosio je ubistvo supruge na Instagramu uživo, u tokom bjekstva se još jednom uključio uživo. Tokom policijske akcije on je počino samoubistvo.

U juatrnjem programu televizije Prva o crtama ličnosti monstruoznog ubice govorio je psiholog Leo Ivanišević. I dok je većina ljudi zanijemila pred užasom koji se dogodio ima i onih koji su veličali zločin, psiholog tvrdi da istorija svjedoči da ljudska vrsta ima određenu vrstu odnosa prema gledanju nasilja.

"Kroz istoriju znamo da ljudska vrsta ima komplikovan odnos prema gledanju nasilja. Imali smo gladijatoske igre, javne egzekucije... Ljudi imaju potrebu da gledaju nasilje iz raznih razloga, iz morbidne radoznalosti, fascinacije kriminalnim umovima, a neki iz identifikacije empatije sa žrtvom. Da sam, recimo, ja naletio na taj snimak, vjerovatno ne bih mogao da ga prekinem, jer bih se osjećao kao da napuštam žrtvu, iako ne mogu da joj pomognem. Trebalo bi da odvojimo broj ljudi koji su odgledali snimak, od broja ljudi koji je to aktivno podržavao", rekao je psiholog Leo Ivanišević.

Koje sve crte ličnosti je posjedovao Nermin Sulejmanović koje bi trebalo da odmah prepoznamo kod potencijalnog ubice:

"Možemo da vidimo mračne crte ličnosti. Pre svega vidimo visok stepen narcizma, potreba da se privuče pažnja, ne samo pažnja, već da on ima privilegiju i pravo da uradi tako nešto, pa da se što veći broj ljudi uvuče u to. Vidimo i crtu psihopatije, što podrazumijeva potpuno odsustvo empatije, to je jedan hladnokrvni stav prema ljudskoj patnji koji njega uopšte ne dotiče. Takođe vidimo, jer je on bio spreman da ubije sebe pred policijom, da po cijenu sopstvenog života još nekome nanese zlo. Vidimo i jedan potpuno iskrivljeni kognitivni i moralni stav, jer on te ljude koje je ubio naziva dušmanima, u njegovoj glavi on je potpuno moralno ispravan i ima pravo na to što je učinio, vidimo problem da se preuzme odgovornost, vidimo impulsivnost... To su sve crte ličnosti koje nekoga čine podložnim da počini neko nasilno djelo", rekao je Ivanišević.