Pretučena radnica hotela "Jablanica" u Mostaru tvrdi da je dobila batine od vlasnika jer nije htjela od ode dok ne dobije platu. Enisa Klepo (27) otkrila je detalje slučaja koji je uznemirio javnost u BiH. Tvrdi da je upravi kompanije saopštila da daje otkaz i da su i druge kolege takođe najavile da napuštaju hotel.

"Direktorku hotela sam suočila sa argumentima i činjenicama i zaprijetila mi je da će pozvati supruga koji je ujedno i vlasnik. Kada je došao, rekla sam isto što i njoj, da objekat neću napustiti dok ne dobijem platu koju sam zaradila za jul s obzirom na to da je već bio početak avgusta", rekla je Klepo za N1.

Klepo tvrdi da je tad počelo zlostavljanje. "Udario me je šakama. Potom je počeo da me gura. Njegova supruga i kuvar su pobjegli dok je kuvarica stajala između nas, ali nije povrijeđena. Zatim me je odvukao do hodnika gdje nema video nadzora. Tamo sam dobila brutalne batine. Najviše me udarao u glavu šakama i šamarao. Ujedno me vrijeđao da sam klošarka", ispričala je Klepo.

Navodi da je uspjela da uzme stvari i napusti hotel tek kad je direktor prestao da je tuče. Odmah je pozvala roditelje koji su je odvezli najprije u hitnu pomoć, a zatim u bolnicu u Mostaru gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede. Klepo ima jasnu poruku za javnost. "Pozivam sve da početkom naredne sedmice dođu i podrže me na protestima o čemu će javnost biti blagovremeno informisana", navela je Klepo.

Policija je ranije saopštila da je u utorak u 20.50 sati D.K. iz Jablanice prijavila da je u Hotelu "Jablanica" njenu kćerku E.K. (27) fizički napao A.Dž. (44) i nanio joj vidne povrede. Osumnjičeni je priveden. "Dežurni ljekar KBC Mostar obavijestio je PU Mostar da je E.K. zadobila teške tjelesne povrede. Sa događajem je upoznat nadležni tužilac i preduzete su sve potrebne mjere", saopšteno je iz policije Hercegovačko-neretvanske županije.

