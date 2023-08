⚠ Predvidene poplave večjega dosega



V noči na petek bodo sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji.



Naraščanje rek se bo v petek čez dan stopnjevalo in razširilo na večji del države.



