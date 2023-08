Novinarka i pesnikinja Marina Radoš komentarisala je javno istupanje poznatog košarkaša Jusufa Nurkića koji je rekao da je njegov otac Hariz nasilnik i da ga zbog toga nije zvao na svoju svadbu.

Izvor: YouTube/ESPN/Screenshot

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić je podigao buru u regionu u svojoj ispovjesti na društvenim mrežama kada je otkrio da svog oca Hariza nije zvao na svoju svadbu zbog toga što je on zlostavljao cijelu porodicu i majku koja danas ima zbog toga zdravstvene probleme. Tim povodom se na društvenim mrežama oglasila Marina Radoš iz Mostara, poznata spisateljica i novinarka "Indeksa".

"Svi problemi u bosanskohercegovačkom društvu počinju od toga što ljudi misle da su dobro ispali. Da su dobro ispali jer su ih očevi tukli. Da metode svog oca trebaju nastaviti na svojoj djeci. Nasilje od strane očeva prema djeci i ženama je toliko uobičajeno da se smatra manevrima dobrog odgoja.

Da su djeca koju očevi ne tuku razmažena. Šta god društvo mislilo, nije isto kada te majka udari po peleni i kada te na dnevnoj bazi prebija otac. Hiljade kockara, alkoholičara, kriminalaca i zlostavljača u Bosni i Hercegovini redovno će reći: ‘Otac me je tukao kao vola u kupusu, i evo, dobro sam ispao‘. Nisi dobro ispao, legendo.

Hiljade prebijenih djevojčica su u bjekstvu od strašnog oca završile kod još strašnijeg muža. Hiljadama žena u Bosni i Hercegovini je normalno da ‘pater familijas‘ bije ženu i djecu, kao što je u zdravim porodicama normalno da se razgovara i raspravlja. Hiljade žena su uvjerene da te neko tuče zato što te voli, jer je i otac isto tako govorio. Zato mi je baš drago što je bosanskohercegovački košarkaš svog oca nasilnika danas prozvao javno.

On je mogao ili postati ovo što jeste ili se pretvoriti u svog oca. Samo jedna generacija zdravih roditelja potrebna je da se promijeni čitavo društvo. Možda je dovoljna i samo jedna generacija neposlatih pozivnica na svadbu", navela je Marina na svom "Fejsbuk" profilu.

Da podsjetimo, Jusuf Nurkić je oženio Eminu Durić u Dubrovniku, ali na vjenčanje nije bio pozvan njegov otac Hariz. Prema njegovim riječima, otac je odstranjen iz života iz cijele porodice.

"Majka, buraz, deda. O biološkom ocu nasilniku, zlostavljaču moje majke kojoj od udaranja bubreg otkazuje. Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku cijeli život je iz vrlo ozbiljnih i realnih stvari odstranjen iz naših života. O ljudskom ološu kad dođe vrijeme. Moja porodica jesu ovi ovdje na videu”, napisao je Jusuf Nurkić na svom "Fejsbuk" profilu.

Potom je Jusufov otac Hariz odgovorio preko portala "Dnevni Avaz". Molio je da se objavi "druga strana priče" jer sa sinom ne razgovara već pet godina.

“Eto, dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju uticati drugi faktori, tako da, vjerovatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerovatno, i moj sin stidio svega toga. Morao bih zahvaliti Kristoferu Kolumbu jer je otkrio Ameriku i Enesu Trnovčeviću jer je otkrio mog Jusufa. Uz to moram zahvaliti i svojoj supruzi, pošto je i ona, u neku ruku, doprinijela tome da nas dvojica nemamo kontakt”, rekao je Nurkić senior.

On je iznio žestoke optužbe na račun menadžera Trnovčevića. “Boli me to što Jusuf ne spominje koliko mu je u odrastanju pomogao nastavnik Muhamed Umihanić zvani Muho, kojem se nikada nije javljao, a s kojim je napravio prve sportske korake. Za njegov uspjeh bio je zaslužan trener Ozren Selesković, potom direktor Osnovne škole 'Bašigović', koji su mu pomogli da 'prohoda' u sportskom smislu, pa profesor Kamberović u srednjoj školi. Znate, kada se konj osedla, svako može da ga jaše. Najviše je, opet kažem, uticao Enes, s obzirom na to da se vodio samo novcima”, dodaje Nurkić.

Košarkašev otac optužio je sina da nije brinuo za njega ni kada je bio u bolnici. “Prije pet godina sam imao emboliju pluća i Jusuf mi tada čak nije došao u bolnicu. Nije me nikad pitao imam li ja čime kupiti ljekove koje moram piti zbog te embolije. Dabogda on imao bilione, a ne milione, ali, ako ima nesporazum, mora se razgovarati. Tada su i nastale nekakve nesuglasice, ne znam ni ja, iskren da budem, zbog čega. Nešto se naljutio, ne vidim razlog. Ja sam čitav život posvetio borbi za porodicu. Ipak, u životu se ne vrati sve onako kako zaslužujete”.

Hariz Nurkić kaže da je njegov sin imao pravo da pozove na svadbu koga želi. “Žao mi jeste, ali nisam mogao na to uticati. Žao mi je, ovo je velika sramota za mene, a trebala bi biti sramota i za njega, posebno jer je javna ličnost. Bez obzira na to što ga predstavljaju kao jednu veličinu, on od 2017. godine ne govori s ocem. S jednim komšijom sam bio u jednom restoranu i malo smo se proveselili. On je moje drugo dijete, ja sam jedno dijete izgubio 1993. godine. Poteško mi jeste, ali to su njegovi razlozi, a on neka se sramoti zbog tih stvari. Žao mi je što će to uticati na mog mlađeg sina Kenana. Kenan je bio na pripremama na Vlašiću, pa na pripremama u Višegradu i, kako sam čuo, auto je poslao po njega kako bi prisustvovao vjenčanju”.

Otac košarkaša Portlanda rekao je da se Jusuf “nije javljao majci osam mjeseci”. “Naljutio se i na brata pa sam mlađeg sina zamolio da se pomire, barem zbog svadbe. Ne mogu više u sebi da držim sve ovo. Stalno čitam, kupio majci auto, nema mene, izveo majku na ćevape… Nisam ja željan ćevapa. Glumi neku veličinu. Neke struje su ga okružile, on zna svoj pravac i želim mu sve najbolje u životu. To je moje djiete, ja njega ne mogu da mrzim. On mora da zna ko je bio žrtva. Ja sam izdržao rat, strašne stvari, a da ne mogu sve ostalo. Imam mnogo čvršći karakter nego što pojedini misle. Žao mi je zbog druge strane, prijatelja koji to malo trpe. Ipak je to svadba visokog ranga u ‘bijelim košuljama‘, a kada se radi o takvoj svadbi s 'bijelim rukavicama‘, nije to baš sjajno, znam iz iskustva. Nije sve med i mlijeko. A njemu hvala na pozivnici za vjenčanje“, ironično je dodao Nurkić.

Pogledajte fotografije sa svadbe Jusufa Nurkića i Emine Durić

Vidi opis BOSANCI MISLE DA SU DOBRI JER SU IH OČEVI TUKLI: Riječi poznate spisateljice podigle novu prašinu oko porodice Nurkić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ko je Hariz Nurkić?

Oni koji sada prvi put čuju za njega sigurno će biti iznenađeni kada shvate da je novinski članak napisan o njemu uticao na to da Jusuf započne košarkašku karijeru. Bilo je to davno, nakon što je policajac iz Živinica, na radu u Tuzli, pretukao 14 osoba koje su imale problema sa zakonom...

“Bosanski policajac Hariz Nurkić sam je u tuči prebio 14 osoba”, pisalo je u tekstu koji je stigao do košarkaškog agenta Enesa Trnovčevića. Poželio je Enes da ode na lice mjesta, upozna policajca iz Tuzle, vidi o kakvom je to čovjeku reč i postavi mu jedno veoma važno pitanje. “Izvinite, da li vi imate sina?”, navodno je bilo prvo što je Enes rekao kada je Harizu stisnuo ruku.

Uslijedio je razgovor, pa upoznavanje sa ostatkom porodice i prvi susret sa Jusufom Nurkićem. Jedan od najboljih košarkaša u regionu tada je imao 14 godina i nikakvih dodirnih tačaka sa sportom. Nije trenirao košarku, nije znao pravila niti je imao formiran šut poput drugih dječaka tog uzrasta. Ipak, Trnovčević je osjetio nešto...

Nurkića je odveo u Sloveniju i kroz igranje za Zlatorog Laško mu dao priliku da napreduje. Uslijedili su kratka pozajmica u Olimpiju, zatim transfer u Cedevitu gdje je prvo prošao probu, pa postao senior. Nurkić je kratko bio na pozajmici u Zadru, a nakon dvije godine seniorske karijere Čikago bulsi su ga izabrali na NBA draftu! time se ispunilo obećanje Enesa Trnovčevića - “Ovaj klinac će igrati NBA” rekao je agent Jusufovim roditeljima kada su se upoznali.

U međuvremenu su se odnosi unutar porodice Nurkić pokvarili. Kako je Jusuf saopštio u svojoj poruci na društvenim mrežama, otac Hariz zlostavljao je majku i njega, a posljedice toga nasilja su strašne. Od udaraca koje je dobijala, majci Jusufa Nurkića otkazuje bubreg.

BONUS VIDEO: