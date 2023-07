Vjerovanje da je meta vlaške magije bio je povod da 27. jula 2007. godine gastarbajter iz Austrije, Nikola Radosavljević pretuče svoju suprugu, a potom krene u svoj krvavi pohod u Jabukovcu u kojem je zavio šest kuća zavio u crno i ubio devet osoba.

Izvor: Kurir/YOUTUBE PRINTSCREEN

Kobnog dana, Radosavljević je fizički nasrnuo na svoju suprugu, a zatim skočio u bunar u namjeri da se ubije. Međutim, iz bunara ga je izvukao komšija koji mu je spasio život. Tada je Radosavljević krenuo u svoj krvavi pohod.

Radosavljević je ubio Draginju (55) i njenog supruga Branislava Borongića (57), Dragana Đorđevića (22) i njegovog oca Veljka i baku Marinu, Branislava Badejevića (31), Srđana Badžikića (15), Jelicu Banković (37) i Aniku Čogić (62).

Radosavljević je uhapšen na seoskom groblju, dan nakon masovnog ubistva gdje je pokušao da izvrši samoubistvo. Kako su tada pisali mediji, policajci su ga tokom hapšenja pitali da li zna šta je uradio, međutim on je tada unezvereno odgovorio: "Ne znam ništa, ne znam ništa!".

Prema riječima komšija koji su ranije pričali za medije, ovaj masakr je zauvjek promijenio život u selu, a većina porodica čiji su članovi bile žrtve pomahnitalog gastarbajtera, više ne žive u selu.

- Ovdje i dalje živi Ljubinka Badejević. Nikola joj je ubio sina, danas je plakala za njim na ulici... Jutros sam bila sa njom. Ja to ne mogu da opišem, šta je to. Od tada više ništa nije isto ovdje. Ostala je pustoš. Svi su pobjegli odavde. Ko god je mogao je otišao jer od tada se sve promijenilo. Ljudi su bili u strahu, tuga na sve strane, žalost. Ko će to da trpi... To je i danas tako, a posebno na dan kada se sve desilo. Nikada to nećemo zaboraviti, to je bio užas, a posebno za te porodice koje su ostale bez djece, roditelja - rekla je žiteljka Jabukovca.

Smješten na psihijatriju

Radosavljević je 2008. godine prebačen u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" u kojoj se i dalje nalazi i gdje prima terapiju pod kontrolom i nadzorom lekara.

Izvor: Kurir/YOUTUBE PRINTSCREEN

Snimljen dokumentarac o njemu

Tokom boravka u Specijalnoj bolnici on je za jedan dokumentarac dao šokantnu izjavu novinaru.

U dijelu svoje stravične ispovjesti koji je na videu pod jakim sedativima, dok leži u bolničkoj postelji kaže da mu je žao što je ubio sav komšiluk, ali da mu nije žao samo jedne žene koju je ubio, a koja se, prema njegovim riječima, bavila crnom - vlaškom magijom.

Razgovor za dokumentarac je tekao ovako:

Novinar: Da li imaš nešto protiv što te snimamo?

Nikola: Nemam ništa protiv.

Novinar: Da li se sjećaš onoga što se dogodilo ljetos?

Nikola: Sjećam se.

Novinar: Kako je bilo?

Nikola: Nije bilo... Teško je bilo... Ubio sam sedam ljudi.

Novinar: Da li ti je žao što se to desilo?

Nikola: Žao mi je, žao mi je... Dođe mi da plačem za ljudima koje sam ubio ni krive ni dužne (počinje da plače). Ubio sam komšiju sa kojim sam lijepo živio...

Novinar: A šta ako ne postoji crna magija? Da li si razmišljao o tome?

Nikola: Postoji crna magija. Siguran sam. Koliko sam samo puta platio da (nerazumljivo priča)... Koliko para sam bacio... 7.000 eura sam dao za crnu magiju da mi se skine.

Novinar: Kako prave tu magiju?

Nikola: Ne znam kako prave. Ali ima tamo kod nas u selu žena... Skupljaju crne mačke i kerove i vade im oči. I sa tim radi, ali kako radi, ja ne znam. To je bila crna magija.

Novinar: Da li je sada prošlo? Nema više magije?

Nikola: Nema više, pošto sam ubio... (nerazumljivo). Možda ćerka više neće moći da napravi.

Novinar: I nije ti žao što si ubio?

Nikola: Za nju mi nije žao.