Čedomir Jovanović se sa Jelenom oženio na neobičan način.

Na javnoj sceni Čedomir Jovanović prisutan je još od studentskih demonstracija kad je bio miljenik djevojaka koje su nosile bedževe sa natpisom: "Čedo, oženi me". Neformalni lider tadašnjih protesta odlučio je da stane na "ludi kamen" sa Jelenom Savić.

Ranije je u intervjuu za "Playboy" ispričao kako su se njih dvoje upoznali tokom tih turbulentnih godina. "Sa mojom Jelom "upoznao“ me je kompjuter. Kada sam 2000. godine počeo da vodim Izborni štab Demokratske stranke, shvatio sam da nema dovoljno ljudi za tu vrstu posla. Tražio sam ih u bazi članstva i na sastancima koji su serijski organizovani sa onima koji su, po izboru kompjutera, odgovarali foto-robotu demokrate koji bi trebalo da pobijedi Slobodana Miloševića. Tako sam na jednom od tih susreta vidio nju. Bio je to samo pogled. Mada, ona danas voli da me čačka pričom u kojoj ja njoj navodno postavljam pitanje: "Mala, da li želiš nešto da kažeš?". Samo je ona idealno odgovarala CV opisu "mlade, ambicizone djevojke koja hoće da radi u izbornom štabu zato što su svi mladići oko nje dosadni“. Bila je veoma duhovita, fino se zezala. Ubrzo je postala dobar duh tog izbornog štaba, ali i njegova kičma", ispričao je ranije Jovanović.

Dan-dva kasnije, dok je čitao gomile formulara nije bio u dilemi. Nakon oko tri godine su se vjenčali i to na jedan vrlo neobičan način. "Mi smo ljude pozvali na roštilj. Ne na svadbu. Jelena i ja smo uživali u toj prevari. Tačno je da je Beba Popović bio matičar u dvorištu kuće u kojoj smo živjeli. To je bio najčudniji matičar najčudnijeg vjenčanja za koje sam čuo. Tog dana i naredne noći, kao svi mi, i on je bio čovjek sa mnogo lica. Znam da je otišao kući kao "čika Vili", o čemu svjedoče neke fotografije za koje bi mnogi dali bogatstvo", zagonetno je poručio političar, piše hellomagazin.rs.

Čedomir Jovanović je odgovorio i da li je težak za bračni život. "Mislim da jesam. Makar samom sebi. Od nje to nisam čuo. Čak i da to misli, vjerovatno nikad ne bi rekla, zato što me kapira, zato što je pozitivna, zato što stoji na zemlji, čak i kad neću da joj kažem da je volim", objasnio je.

