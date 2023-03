Lider LDP-a, Čeda Jovanović govorio je o umešanosti Cece u atentat na Zorana Đinđića.

Lider LDP-a, Čedomir Jovanović, gostujući u Jutarnjem programu na Kurir televiziji govorio je o povezanosti Cece Ražnatović sa ubistvom Zorana Đinđića. On je istakao kao negativno to što je pevačici umesto za ubistvo premijera suđeno za transfer igrača.

"Ja pamtim razgovor u kojem mi iz Tužilaštva kažu da moramo da izuzmemo Bulatovića, Tomića i Cecu iz predmeta. Koštunica će srušiti sud ako to ne uradimo", prisetio se Jovaanović dešavanja nakon atentata na Đinđića i dodao:

"Nisam ja taj koji sudi. To je bilo sudsko veće. Desilo se to da onako jadno propustiš da sudiš nekome zbog ubistva Đinđića, a onda mu sudiš zbog toga što nije knjižio transfere igrača. Nije Ceca napravila Obilić nego njen muž. Ona je samo nastavila da se ponaša onako kako je naučila. Ali mene interesuje Zoranovo ubistvo", rekao je Jovanović.

Jovanović tvrdi da je Ražnatovićeva bila upoznata sa tim da se sprema atentat na premijera.

"Ceci su rekli na parkingu ispred stadiona Obilić da će ubiti Zorana i da ona treba da ima da alibi, tako što će reći da su tada bili kod nje. To im je već jednom prošlo kada su ubili Batočanina. Da li je ona drugačije mogla da se ponaša to je druga tema. Svako nosi svoj krst, ali ona je predstavljena kao majka Srbije, a nije ni majka devet Jugovića, ni Stojanka majka Knežopoljka niti Ružica Đinđić. Nije ni majka onih momaka sa Košara koji su hrabro izginuli 1999, niti majka padobranaca 63. brigade koja im je pritekla u pomoć. Ali to govori o ovoj zemlji i o svima nama na loš način", izjavio je Jovanović.