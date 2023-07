Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa jednu od porodica, tačnije punomoćnik jedne od porodica oštećenih, je istakla da kod dječaka nema kajanja i da je izostala svaka emocija.

K. K. (14), koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", svjedočio je prije par dana putem video linka pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u postupku koji se vodi protiv njegovog oca. Očigledno je da će se još dugo slagati mozaik motiva dječaka ubice da kobnog majskog jutra ubije devetoro đaka i čuvara škole, a advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa jednu od porodica, tačnije punomoćnik jedne od porodica oštećenih, je istakla da kod dječaka nema kajanja i da je izostala svaka emocija.

"Nakon tog saslušanja sam se jako loše osjećala. Razgovarala sam sa kolegama i sa roditeljima koji su tu bili prisutni, to je jedan utisak koji već treći dan ne prolazi. Učestvovala sam u raznim postupcima i za 30 godina me nijedan težak nije zaobišao, međutim ovo je utisak koji je nedoživljen do sada. Nakon ispitivanja smo se svi dogovorili, znači učesnici u postupku, roditelji i svi punomoćnici, da ne iznosimo detalje, jer mislimo da sve to treba da ostane u sudnici", rekla je advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa jednu od porodica, u jutarnjem programu TV Prva i dodala:

"Naša prva izjava je bila da je on bio ispitan i da nemamo šta dalje da kažemo. Nakon toga se u medijima pojavila izjava branioca njegovog oca K. K. i tamo je iznijeto to da je oružje bilo obezbijeđeno, da mu nije otac prvi omogućio kontakt sa oružjem i da puca i da je on izrazio kajanje. Nakon te izjave ja sam zamoljena od strane mojih vlastodavac, koji su u kontaktu i sa svim drugim roditeljima, da to demantujemo. Ono što mogu da vam kažem je da oružje nije bilo obezbijeđeno adekvatno. Zna se kako po zakonu oružje mora da bude obezbijeđeno. Dalje, nije tačno da nije otac prvi omogućio dječaku da rukuje oružjem i da puca. To znam apsolutno jer je upravo odgovarajući na moja pitanja on pojasnio ko, kako, kada, gdje...", rekla je ona.

Dobričanin je kazala da dječak ubica nije pokazao kajanje zbog počinjenog zločina.

"Nije tačno da je prvi put u kontakt došao sa bilo kojim instruktorom, a sigurno nije ni sam došao u streljanu, to je deplasirano. Što se tiče kajanja, on jeste izgovorio neke riječi koje bi možda mogle da znače kajanje, kada bi uz to bila pokazana emocija koja je u ovom slučaju apsolutno izostala. Ne mogu da se otmem utisku koji je taj iskaz ostavio na mene, to je nešto nedoživljeno, ne toliko zbog sadržaja, već zbog stava", rekla je Zora Dobričanin.

Saslušanje je obavljeno putem video linka, jer je procjena ustanove, u kojoj se on nalazi, da je to tako bolje, a učesnici postupka nisu imali ništa protiv.

"U sudnici smo bili, tužilac koji vodi tu istragu, branilac oca dječaka, punomoćnici oštećenih i nekoliko roditelja djece koja su ubijena 3. maja ove godine. Na drugoj lokaciji, tamo gdje se on liječi, su se nalazili drugi tužilac i njegov staralac, odnosno njegova majka", rekla je ona i dodala da se njene kolege, a i ona sama, dive roditeljima djece koja su nastradala.

Advokatica navodi da istražni postupak protiv oca može da traje šest mjeseci i za to vrijeme mora da se završi istraga, nakon toga se postupak obustavlja ili se podiže optužnica, a očekivanja su takva da optužnica bude podignuta.

"Postoji dovoljan stepen sumnje za ovu fazu postupka i da već u ovoj fazi postupka da postoji prostor za podizanje optužnice, e sad, kako će to sud ocijeniti kasnije, da li će biti osuđen ili ne, ako da, onda na koliko, to je sve pitanje. Za krivično djelo za koje sada odgovara može da bude osuđen na maksimalno 12 godina", rekla Zora.

