Dječak ubica tvrdi da mu otac nije omogućio prvi kontakt sa oružjem, već neko drugi.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Dječak-ubica (14), koji je ubio devet vršnjaka i čuvara škole, danas je detaljno ispitivan u postupku koji se vodi protiv njegovog oca V. K., koji je osumnjičen da je oružje držao nepropisno i da je obučavao sina da puca. Kako "Blic" saznaje, dječak je potvrdio očevu raniju odbranu, a tvrdi i da mu otac nije omogućio prvi kontakt sa oružjem, već neko drugi.

Kako se nezvanično saznaje, dječak-ubica je ispričao svoju verziju na koji način je došao do oružja koje je bilo u sefu. Takođe, on je rekao da mu otac nije omogućio prvi pristup oružju, već neko drugi, što bi značilo da će i jedan od pravaca istrage ići i u tom pravcu.

"Dugo sam se mučio da dođem do oružja"

"Dječak ubica tvrdi da je njegov otac imao i dopunske mjere obezbjeđivanja oružja, koje nisu obavezne. Prema iskazu, njegov otac je Imao šifre na obaračima pištolja. Dječak je do detalja objasnio kako je došao do oružja koje je bilo u sefu i pod šiframa. Rekao je da se dugo mučio da razbije šifre i da je dugo vremena pretraživao kako da dođe do oružja", navodi izvor "Blica".

U ustanovi gdje je smešten dečak ubica, na saslušanju je bila prisutna njegova majka. Kako se dalje saznaje, dječak-ubica je potvrdio očev iskaz i praktično je negirao krivicu oca u ovom postupku.