Srpska državljanka danas je bila heroina dana na Halkidikiju, kada je prva pritekla u pomoć mališanu iz Rusije koga su povukle morske struje u dubinu.

Izvor: Facebook/Screenshot/Grčka info

Srpkinja je o svemu izvijestila danas u objavi unutar Fejsbuk grupe "Grčka info" u kojoj je navela situaciju sa plaže u blizini Sivirija na Halkidikiju u Grčkoj. Tamo je dječak od pet godina tokom plivanja sa daskom za održavanje na vodi zamalo izgubio život kad su ga struje povukle u dubinu. Kako je navela mališan je preplašeno i grčevito stezao dasku gok ga je struja jako vukla. Pored mališana, u nevolji su bili i brat dečaka, stariji par godina, kao i majka, čime je prema rečima srpske državljanke, situacija bila još dramatičnija.

Kako je napisala, toliko je brzo išao da nije mogla da ga stigne, te se uputila nazad ka obali sa namjerom da potraži pomoć. Koliko su jake struje bile, najbolje govori činjenica da su sem mališana, majke i brata, još dvije djevojke srećom spašene od strane lokalnih žitelja. Njenu objavu prenosimo u celosti:

"Narode, vodite računa odakle vjetar duva, kakve su struje i sta radite sa daskom/SUP-om i ostalim "plovećim objektima". Danas sam otplivala poprilično daleko, pored mene prođe klinac od 4-5 godina na SUP-u, vidim sav se trese i čvrsto drži dasku, dok sam se okrenula da ga zgrabim, bukvalno par sekundi, već ga oduvalo 50t-ak metara. Krenem prema njemu, vidim nema šanse, brže ga nosi nego što plivam, odosmo svi. Brat je krenuo u panici za njim, on ima otprilike 12-tak godina, a iza njih nekih stotinjak metara u panici pliva i vrišti majka. Niko engleski ne zna da bekne, Rusi.

Od jednog problema, vidiš 3. Na plaži blizu obale sve mirno, niko ne obraća pažnju šta se u daljini dešava.

Izvor: Facebook/Screenshot/Grčka info

Južni vjetar, duva od obale, nose struje, bukvalno u roku od par minuta SUP se jedva video. Najbrže sto sam mogla krenem da plivam prema obali, čim sam došla do ljudi krenem da vičem "help", nastane komešanje, niko ne mrda. Istrčim do beach bara na kom sam bila, nastane panika, nazovu centar za vodene sportove (sva sreća nedaleko) gazda skoči na Jet ski i dovuče ih sve nazad. Koja drama, upravo dolazim sebi. Odnelo bi ih more na pučinu, i malog klinca na SUP-u i brata što je panično krenuo za njim.

Maloprije dovuče covjek još dvije djevojke, sad vidim da je još nekoga oduvalo. U prilogu snimak dolaska na obalu. Poštujte more, struje, vjetar i Posejdona Sailor S.", napisala je žena.

(MONDO)