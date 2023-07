Uhapšen je muškarac koji je krao po crkvama na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pripadnici policije u Gornjem Milanovcu rasvijetlili su tri teške krađe i uhapsili M. J. (28) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio ova krivična djela.

"On se sumnjiči da je iz crkvi Svetog Pantelejmona i Svetog Jovana Krstitelja, na teritoriji opštine Gornji Milanovac, ukrao novac", potvrđeno je u MUP-u. Kako se sumnja, novac je uzimao sa oltara i ikona. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

BONUS VIDEO: