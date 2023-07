"Air Serbia" je zbog štrajka zaposlenih na aerodromima u Iltaiji morala da promijeni vrijeme određenih letova.

Izvor: Profimedia

Domaća aviokompanije "Air Serbia" je bila prinuđena da zbog štrajka zaposlenih na aerodromima u Italiji, koji je najavljen za subotu od 7 do 10 časova i od 18 do 21 čas po lokalnom vremenu, prinuđena da promijeni vrijeme letova između Beograda i Firence i Palerma. Oglasili su se saopštenjem koje prenosimo u cjelosti.

"Usled štrajka zaposlenih na aerodromima u Italiji, koji je najavljen za subotu, 15. jula 2023. godine, u periodima od 7.00 do 10.00 časova, kao i od 18.00 do 21.00 čas po lokalnom vremenu, Er Srbija je prinuđena da promijeni vrijeme polijetanja svojih letova između Beograda i Firence JU568 i JU 569, kao i između Beograda i Palerma JU558 i JU 559. Let JU586 iz Beograda ka Firenci planiran za subotu, 15. jula 2023. godine, umesto u 13:30, polijeteće istog dana u 07:20 časova, dok će let JU569 iz Firence ka Beogradu, planiran u 15:55 časova, poletjeti istog dana u 09:45 časova.

Let JU558 iz Beograda ka Palermu planiran za subotu, 15. jula 2023. godine, umjesto u 12:50 časova, poletjeće istog dana u 16:15 časova, dok će let JU569 iz Palerma ka Beogradu, planiran za 15:30 časova poleteti istog dana u 19.00 časova. Er Srbija žali zbog promjena do kojih je došlo usled štrajka na italijanskim aerodromima i preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima na navedenim letovima.

Za više informacija, putnici se mole da pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete airserbia.com ili stranice Er Srbije na društvenim mrežama", stoji u saopštenju domaće aviokompanije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:34 Zvanična poseta predsednika Crne Gore Srbiji, srdačan doček na aerodromu Izvor: Video plus Izvor: Video plus

(MONDO)