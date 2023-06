Situacija na aerodromu "Nikola Tesla" se ne popravlja, najmanje osam letova kasni od jutros.

Izvor: Youtube/Relax and Enjoy Serbia/screenshot

Haos na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" se nastavlja i danas. Najmanje osam letova kasni, a putnici su i dalje u mraku što se tiče ključnih informacija.

Trenutno kasne letovi ka sledećim destinacijama: Dalmanu, Krakovu, Cirihu, Istanbulu, dva leta ka Tivtu, Banja Luci i Heraklionu.

"Užasan je red, mnogo je velika gužva. Kada pitate na šalteru, kažu mi nemamo ništa sa tim. Gospodin koji obavlja ček in, kaže da se ovo nikada nije dešavalo na aerodromu", kaže jedna žena.

"Air Serbia" je u četvrtak saopštila da može doći do odstupanja zbog kvara sistema za rendgenski pregled prtljaga. Turiste koji su uplatili letovanje na turskoj egejskoj obali, već je po dolasku na aerodrom, jutros oko 3.30 dočekala neprijatna informacija da je let pomeren za 9.45. Međutim, oko 7h je objavljeno da let neće biti realizovan ni u to vreme.