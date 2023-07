Nastavnik geografije koji je uletio u kabinet VII2 u školi "Vladslav Ribnikar", nakon masakra izložen je velikom stresu.

Nastavnik geografije ostario je preko noći nakon masakra u kom je dječak (13) ubio devet svojih vršnjaka i pripadnika obezbjeđenja. On je uleteo u učionicu VII2 i spašavao ranjenu djecu, dok su mu supruga i dijete istovremeno bili u školi, Nastavnik je zatekao prizor od kojeg mu se sledila krv - krvava djeca ležala su po podu, kao i ranjena nastavnica istorije.

"Nastavnik je pojurio do koleginice, nastavnice istorije i nepomične djece. Nosio je ranjene učenike ka kolima Hitne pomoći i pomagao da se djevojčicama i dječacima što prije ukaže pomoć, a na sve to je njegova supruga takođe nastavnica ove škole, bila na času u vreme masakra. U školi je, takođe, na nastavi bilo i njihovo dijete", kaže jedan od roditelja djece, koji je dodao da je nastavnik bio i na sahranama mališana, a da se u danima nakon masakra zbog velikog stresa, promenio.

Od masakra je prošlo 70 dana, javnost i dalje bruji o nezapamćenom zločinu, a prethodnog vikenda se pojavila vijest da se na jednoj internet platformi za prodaju suvenira prodaju majice sa likom dječaka-ubice (13) koji je osumnjičen da je ubio 3. maja 10 osoba, devet učenika i školskog čuvara. Njegovu sudbinu je prokomentario advokat Toma Fila.

"Osumnjičeni dječak je podvrgnut vještačenju. Ono će biti detaljno i ukoliko tim ljekara utvrdi da je on psihički oboljela ličnost, do kraja života provešće u ustanovi. S druge strane, ako se utvrdi da nema poremećaja, on ide kući", kaže Fila.

