Potez žene u jednoj od zgrada u ulici Bulevar despota Stefana razbijesnio je stanare ove zgrade.

U Bulevaru despota Stefana, u prometnoj stambenoj zgradi sa dosta stanova, dogodila se jedna nemila situacija na koju niko nije ostao imun. MONDO redakciji je stanarka zgrade poslala video snimak koji pokazuje šta se tačno dogodilo, a mnogi su ostali šokirani onim što su vidjeli.

Kako se vidi na snimku, nepoznata žena je usred bijela dana, zbog greške majstora koji je ostavio zaglavljena vrata, nonšalantno ušla u hodnik i tu obavila nuždu. U tom trenutku nikoga nije bilo na hodnicima zgrade, ali pošto svi stanari imaju pristup snimcima sa kamera, ostali su u zgroženi kada su vidjeli šta je uradila.

Stanarka zgrade je za MONDO ispričala kako je reagovala kada je pogledala snimak sa kamere. "Došla sam sa posla i ugledala nešto mokro ispred liftova i na stepenicama. Zaobišla sam sve to i liftom otišla do stana. Tek kasnije sam saznala šta se zapravo desilo, najstrašnije je od svega što je to bilo usred dana. Razumijem muku i sve, ali u neposrednoj blizini naše zgrade ima i kafića, gospođa sa snimka je mogla da ode tamo. Otići u nečiju zgradu i vršiti nuždu u hodniku je zaista nepojmljivo. Ništa slično nam se nikad nije desilo", rekla je stanarka i dodala:

"Naša zgrada ima interfon, ali su mi komšije rekle da je nečiji majstor neposredno prije nje zaglavio vrata i nažalost tako joj omogućio da uđe. Riječ je o velikoj zgradi koja ima stotinak stanara, mogla su djeca da naiđu", rekla je za MONDO stanarka ove zgrade.

Pogledajte snimak:

Pogledajte 00:09 Žena u zgradi

