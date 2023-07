Vaspitačica u Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje u Osijeku psovala djetetu majku.

Izvor: Profimedia

U Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje u Osijeku nastao je snimak koji je dospio u javnost, a na kom se čuje kako se jednom djetetu vaspitačica obraća užasnim riječima i psuje mu majku.

Dok u pozadini plaču djeca, odjekuje glas vaspitačice koja se jednom djetetu obraća izuzetno ružnim riječima, a vrijeđa i psuje njegovu majku od koje je oduzeto i smješteno u dom. Ista odrasla osoba izgovara i reči: "Marš“, "Začepi gubicu" i "Dobićeš po pi...".

To se može čuti na snimku koji je dospio u javnost, a riječ je o incidentu koji se, prema riječima autora snimka, dogodio sredinom juna u Centru za pružanje usluga u MZ Klasje u Osijeku. Slučajno su snimili, tvrdi se, roditelji koji su se baš u tom trenutku javili da čuju svoje dijete koje je smješteno u dečji dom Klasje. Ne znaju na čije dijete vaspitačica viče, ali su osetili potrebu, kažu, da alarmiraju nadležne službe, ali i javnost.

Čitav slučaj istražuje policija, a uključilo se i resorno ministarstvo. "Sam snimak nisam čuo pa ne mogu ni da potvrdim ili negiram njegovu autentičnost, to će procjenjivati policija ili sud. No, upoznat sam sa situacijom. Apsolutno ne odobravamo nikakav oblik vrijeđanja ili nasilja prema djeci, kao ni prema bilo kome drugome, i za svaki za koji saznamo, uvijek bude sankcionisan", rekao je Vedran Škugor, direktor Centra Klasje.

"Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike izvršilo je 7. jula vanredni inspekcijski nadzor u Domu društvenih usluga Klasje u Osijeku, zbog toga što je na društvenoj mreži objavljen audio snimak u kojem se čuju maloljetna djeca kako plaču i odrasla osoba koja se maloljetnoj djeci obraćala pogrdnim i krajnje neprimjerenim rečima

", rečeno je u tom ministarstvu.

Pregledali su, dodaju, dokumentaciju, razgovarali sa direktorom i zaposlenima, obišli smještene korisnike. "Posle uviđaja potvrđena je informacija iz pristiglog obavještenja. Utvrđeno je da je direktor Centra, kao predstavnik poslodavca, po dobijanju obavještenja o nedoličnom ponašanju zaposlenog, preduzeo radnje u skladu sa Zakonom o radu i izrekao pismeno upozorenje o obavezama iz radnog odnosa. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, inspekcija Ministarstva će preduzeti odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti. Konkretno, obavještenje o utvrđenom činjeničnom stanju biće dostavljeno Opštinskom državnom tužilaštvu i nadležnom Vijeću, a protiv navedenog zaposlenog biće naloženo dalje postupanje, radi zaštite prava i dobrobiti djece smještene kao najugroženija grupa korisnika u sistemu socijalne zaštite – Ministarstvo rada, penzijskog sistema, porodice i socijalne politike", navodi se.

BONUS VIDEO: