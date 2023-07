Žena koju je silovao nevjenčani suprug i pretukao njihovo dijete staro pet mjeseci ispričala je da je osumnjičeni silovao svaki dan dva mjeseca.

Na Zvezdari se 2. juna desilo nasilje u porodici kad je, kako se sumnja, V. M. (25) pretukao svoju bebu od pet mjeseci i silovao nevjenčanu suprugu D. S. (26). Kako je ispričala žena, osumnjičeni ju je silovao dva mjeseca.

"Silovao me je svaki dan, dva mjeseca. Poslednja dva i po mjeseca je krenulo maltretiranje. Sve je bilo u redu, poslednja dva i po mjeseca se on promijenio. Ne znam zašto se promijenio. Ja sa njim živim od jula prošle godine. Znam ga tri godine. Ja nisam htjela da imam odnose jer sam primijetila da se on čudno ponaša", započela je svoju priču D. S.

Navela je da njega to nije interesovalo i da su ga zanimale samo njegove potrebe. "Moja drugarica je 10 dana prije prijave saznala za to maltretiranje, a ja samo joj rekla da ne priča nikome. Kad sam joj rekla drugi put, zvala je moju sestru i sve je ispričala", kazala je.

Napomenula je da nikad nije vidjela da tuče dijete ali da je svaki put kad je došla od ljekara ili iz prodavnice dijete imalo modrice, histerisalo je i plakalo je. Kako je ispričala Maja Raković, predstavnik Biroa za trgovinu ljudima dijete je već sa četiri mjeseca počelo da ima modrice.

"Poslednja modrica od tog dana traje još uvijek. Tu je ljekarski izveštaj u kom se navodi da dijete ima modrice i ogrebotine. Dijete od četiri mjeseca ne može samo da se povrijedi", kazala je Maja Raković. Žrtva D. S. je istakla da je te noći kad je prijavila nasilje, maltretiranje počelo jer nije željela da spava sa njim.

"On je krenuo sa tim i ja sam počela da plačem i probudila sam dijete. On je tad ustao i rekao da ide da uspava dijete i da će da se vrati da završi i da ne smijem da ustanem. Vratio se, pritisnuo mu je grudi koš, nisam mogla da se pomjeram, dvije nedelje kasnije nisam mogla normalno da dišem od te povrede. Posle je zaspao, završio sa tim što je htio. Sačekala sam jutro da budem sigurna da je otišao i pozvala sam policiju. Nisam smjela da zovem te noći. On je sad u pritvoru", otkrila je D. S za TV Pink.

