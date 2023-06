Pripadnici specijalnih snaga kosovske policije pretukli su sinoć u Žitkovcu dvoje maloljetnih Srba, brata i sestru, dok su vozila kvad, a povodom toga se oglasio predsjednik Srbije.

Izvor: RTS/screenshot/YouTube/screenshot/Kosovo Online

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se javnosti povodom jučerašnjeg prebijanja mladića (15) i djevojke (17) srpske nacinalnosti u selu Žitkovac na Kosovu, od strane pripadnika specijalne jedinice kosovske policije.

"Njega su udarali nogama po tijelu, oborili na zemlju, u klečećem stavu ga držali, djevojku su isto vukli po zemlji. Kada je došla njihova majka, sa kojom sam imao priliku da razgovaram jutors zatekla je kako joj sina drže na koljenima na zemlji, ćerku bosu, koja je od stresa nekoliko puta kolabirala. Takozvani policajci su rekli da su zaustavljali sve sa kacigama i kapama, a deca od 15 i 17 godina, vozila su kvad, a oni su mislili da su ozbiljni teroristi pa su riješili da se obračunaju sa tom djecom, kao u filmovima. Oni imaju i manjeg brata, možete misliti u kakvom je stresu ta porodica", rekao je predsjednik.

Predsjednik je ukazao na činjenicu da nijedan Albanac nije povrijeđen od početka godine. Dodaje da je bilo "zavađica" kada su prelazili most u Kosovskoj Mitrovici, ali da nijednom nije bilo ozbiljnijih povreda niti organizovanog sukoba.

"Koliko god da smo se trudili da budemo ozbiljan i odgovoran partner zapadnim silama, nalazimo se na evropskom putu, nikada nas nisu na takav način posmatrali. Ukoliko ne bi služili po njihovom, uvijek bi mi bili krivci pa makar nikakve krivice nemali. Stefan i Miloš su upucani u Gotovuši od strane Kurtaja. Kada neko želi da puca na Badnji dan i rani dvoje djece, pretpostavlja se da neće skoro izaći iz pritvora. Taj čovjek je u tobožnjem kućnom pritvoru. Kada neko želi da puca na Badnji dan, pretpostavlja se da taj neće izaći iz pritvora, ali taj čovek je u tobož kućnom pritvoru. Milan Delević je upucan na bistričkom mostu 21. marta. Metak je tada okrznuo i Dušana S. Takođe su Pucali na Milana Jovanovića (39) dok je nosio šerpe i lonce. Uhapšeni Radoš Petrović i Dušan Obrenović su uhapšeni a da ništa nisu uradili. Nema istrage po pitanju pucanja na Dragišu Galjaka. U razgovoru sa predstavnicima NATO-a, oni mi lično kažu da znaju da ti ljudi nisu ništa uradili. Svakoga dana smo molili i pitali za te ljude. Kada su privedeni u Prištini, jedno lice bilo je teško isprebijano. Gotovo unakažen", rekao je predsednik.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsjednik je dodao da sada zna da Kurti ima podršku nekog sa zapada.

"Znate li kakav je izvještaj do kojeg se dočepala kancelarija za KiM, Euleksov? Kada ih pitanje zašto držite te ljude, zašto dozvoljavate, oni kažu 'mi to pažljivo pratimo'. U tom dokumentu ne piše ništa. Ispisali su nam šta piše u 4 člana tzv. prištinskih zakona i pojma nemaju. Ispoštovali birokratsku formu i baš ih briga za Srbe. Uhapsili su Spasića i Vlaškovića zbog tobožnjeg napada na novinare. Pogledajte šta oni rade - Kurti kreira kriminalnu situaciju u kojoj maltretira sve građane srpske naionalnosti. Mislio sam da to radi sam, sada znam da ima podršku pojedinih zemalja zapada. Dovodi neke bezveznjakoviće koji nikakav legitimitet nemaju sa 1 odsto u Leposaviću", rekao je predsjednik i dodao:

"Dovedu bolumentu svojih novinara da tamo provociraju ljude. Spasić pušta muziku momak, radi honorarno u bolnici. Usudio se da kaže omiljenom novinaru Aljbina Kurtija da skloni telefon, pipnuo ga nije. Zato je uhapšen i određen mu je pritvor. A Euleks 'pomno prati!'. Lažovi jedni, jedino što hoćete da pratite je kako Srbi da budu proterani. EULEKSU smo uputili ponudu, napisali smo im u poslednjem pasusu 'policijski službenici MUP-a koji su uhapsili navedena lica, spremni su da budu poligrafski testirani'. Dakle mi njima nudimo, dođite u Beograd, mi vam dajemo ljude koje su uhapsili, ako prođu poligraf na pitanje ko su oni, pitajte ih gdje su ih uhapsili, pa izvestite svetsku javnost lažemo ih ili ne. Ali ne interesuje ih", dodao je on.