Radoslav Matović iz Kragujevca je zaljubljenik u stare automobile koji je napravio repliku automobila iz 1903. godine.

Zaljubljenik u stare automobile Radoslav Matović iz Kragujevca nije odustao dok nije potpuno sam, dio po dio i ručno napravio repliku prvog automobila u istoriji koji je uvezen u Srbiju. Bilo je to 1903. godine 3. aprila kada je na beogradsku željezničku stanicu stigao automobil je marke "neselsdorf" pravljen je u mjestu Koprivica, u današnjoj Češkoj, u fabrici iz koje je iznikla poznata "Tatra".

"Prvi automobil u Srbiju uvezao je oficir i sin bogatog trgovca Boža Radolovića, koji je taj model svega nekoliko mjeseci ranije vidio na sajmu u Beču. Još uvijek nije poznato koliko ga je tada platio ali govorilo se da je riječ o pravom bogatstvu. Pošto je to bila potpuna nepoznanica za tadašanji srpski svijet, Raduloviću su angažovali fabričkog vozača i mehaničara da obuči beogradskog fotocinkografa Sretena Kostića da upravlja ovim skupocjenim automobilom i on tako postaje prvi srpki vozač", kaže ta RINU Radoslav.

Na ideju da napravi repliku upravo tog modela saogovornik kaže da je došao sasvim slučajno i to vidjevši njegovu fotografiju. Od tada je Radoslav zasukao u rukave i počeo da pravi dio po dio, za šta mu je bilo potrebno oko dvije i po godine.

"Našao sam stari benzinski motor, jer su se tada oni koristili, unio sam u svoju radionicu i po izgledu na fotografiji koju sam imao krenuo sam u pravljenje djelova ručno. Krenuo sam od pravljenja šasije, a zatim i drugih djelova, od vrata, instrument table, signalizacije i sjedišta. Sada je on završen i što je najbitnije u voznom je stanju. Zbog motora morao sam da stavljam usporivače, kako auto ne bi mogao da razvije neku veliku brzinu, već upravo onoliku koja je u to vrijeme bila predvidjena, do 40 na sat, otkriva Radoslav.

Za kraj dodaje da mnogi nisu vjerovali da ću uspeti u svojoj namjeri da napravi fantastičnu repliku prvog automobila uvezenog u Srbiju, i da su mnogi bili skeptični da će do kraja istrajati u svojoj namjeri, ali ovaj Kragujevčanin ih je sve demantovao jer njegov automobil, neprocjenjive vrijednosti, jezdiće srpskim putevima.

