U ponedeljak 3. jula biće tačno dva mjeseca od masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", dečak (13) osumnjičen za ubistvo 10 osoba se od tada nalazi na Klinici za neuropsihijatriju za djecu i omladinu, a ljekari ne prestaju da se iznenađuju njegovim ponašanjem.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Petar Aleksić

Dječak (13) osumnjičen za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu nalazi se skoro dva mjeseca na Klinici za neuropsihijatriju za djecu i omladinu, a ljekari se i dalje šokiraju njegovim ponašanjem. Da podsjetimo, u ponedeljak je tražio od zaposlenih da mu dovedu frizera jer mu se ne dopada kako izgleda.

Ne pokazuje trunku kajanja

Dječak-ubica nakon što je odveden u Kliniku za neuropsihijatriju dece i omladine nije pokazivao nikakve znake kajanja zbog zločina koje je počinio, iako je lišio života drugove iz svog odeljenja, drugih razreda, ali i čuvara Dragana sa kojim je bio u prilično prisnim odnosima, pa čak i kako je utvrđeno tokom istrage, razmjenjivao SMS poruke.

Prema teoriji Sigmunda Frojda, superego je etička komponenta nečije ličnosti koja dotičnoj osobi daje moralne standarde na osnovu kojih se ponaša. Superego se razvija mahom tokom prvih pet godina života djeteta, kao reakcija na roditeljske kazne ili odobravanja. Dete pritom upija moralne standarde svojih roditelja, tradicije porodice i društva u kojem odrasta i u njemu se formira superego, kojim kontroliše agresiju i druge društveno nepoželjne impulse.

Kada dijete ima pravilno razvijen superego, ono osjeća krivicu ili anksioznost prilikom kršenja etičkih standarda postavljenih od svog superega i ima potrebu da se iskupi za učinjene greške. Kod dječaka ubice ništa od toga ne postoji.

Za roditelje ne pita, ne zanimaju ga

Dječak-ubica od samog početka nije tražio nikakav kontakt sa roditeljima, već se o njima raspitivao samo u kontekstu da li če ga oni “izvući” iz te ustanove. Izvor dobro upoznat sa slučajem ranije je isticao da je u svim postupcima dječaka-ubice upadljivo to što brine isključivo o sebi.

"On ne pokazuje empatiju i brigu prema roditeljima i porodici, osim ako to nema direktne veze s njegovim komforom. Na primer, kada pita kada će njegova porodica nešto da preduzme (oko njegovog oslobađanja). Očigledno nije planirao ovakav ishod, da će biti u ustanovi, već da će odmah na slobodu (jer je u trenutku ubistava imao manje od 14 godina i prema srpskim zakonima ne može biti krivično odgovoran za počinjeni zločin)", naveo je upućen izvor u slučaj.

Jedino je još nepoznat njegov odnos sa mlađom, desetogodišnjom sestrom, sa kojom je delio sobu i provodio najviše vrijemena, a nadležni bi to trebali da saznaju nakon što bude ispitana sama djevojčica.

Traži da ga oslobode

Dobro upoznat izvor sa slučajem opisujući stanje dečaka nakon samo nekoliko dana od masakra, navodio je da dječak-ubica smatra i da se ponaša kao da je pitanje trenutka kada će izaći sa Klinike, odnosno kada će biti slobodan. Dečak-ubica je po svemu sudeći bio ubjeđen da je to trebalo da se dogodi u prvih nekoliko dana, a kako je ranije objelodanjeno, tokom istrage je utvrđeno da je on detaljno istraživao da li može i kako da bude kažnjen s obzirom da u trenutku jezivog zločina nije imao napunjenih 14 godina. Međutim, kako su šanse da bude oslobođen gotovo nikakve, dječak se osilio do te mjere da je svakodnevno počeo da zahtjeva da bude pušten na slobodu, jer tvrdi da “nema više razloga da boravi u bolnici”.

On tvrdi da je "skroz normalan"

Ovaj trinaestogodišnji dječak svakodnevno postavlja pitanja “da li danas izlazim”, a kako vreme odmiče i kako shvata da od toga nema ništa, počeo je da insistira na odgovoru zašto je u ustanovi kada je sa njim “sve u redu” i zašto je zatvoren “kad je normalan”. Međutim, u poslednje vreme, dječak-ubica je počeo da iskazuje niz promena u ponašanju. Leškarenje i opuštenost zamenio je šetanjem po sobi i djelu ustanove u koju je smješten. Kako je izvor otkrio, dečak je počeo da burno reaguje na male, gotovo beznačajne povode ili čak i bez povoda. Međutim, i pored toga što uverava da je sa njim “sve u redu”, ljekari su sigurni da postoji opasnost od ponavljanja istog, sličnog ili još svirepijeg djela.

"Iskazuje nervozu i reijčima i pokretima, sve češće zapitkuje i zahtjeva. Ali uvek se sve vrti oko njega i sva pitanja koja postavlja vezana su isključivo za njega i njegov komfor. Ljudi iz spoljnog sveta ga ne zanimaju! Njegova nervoza nije povezana sa bilo kakvim kajanjem zbog masovnog ubistva. Njega zanima samo on sam", rekao je izvor.

Smatra da je popularan

Ljekare koji su u svakodnevnom kontaktu sa dječakom-ubicom posebno je šokiralo što se od prvog dana kada je došao na Kliniku interesovao kakav je odjek u javnosti ostavio njegov stravičan zločin i kakve su reakcije u školi “Vladislav Ribnikar”, ali i van nje. Kako je ispričao sagovornik dobro upoznat sa slučajem, očekivanja dječaka-ubice išla su dotle da će se ljudi okupiti ispod njegovog prozora i skandirati njegovo ime!? Ipak, evidentno je da je do promjene njegovo ponašanja poslednjih nedelja došlo, između ostalog, i zbog toga što je shvatio da nije postao nikakav heroj ili spasilac kao što je možda u jednom trenutku umislio.

