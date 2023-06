Jedan muškarac je u Beogradu legao na šine ispred tramvaja, a vozač tramvaja je na svu sreću reagovao na vrIJeme i zaustavio vozilo.

Izvor: Instagram/serbialive_beograd

Društvenim mrežama širi se snimak muškarca koji je legao na tramvajske šine u Beogradu u centru grada. Na svu sreću, vozač tramvaja je primijetio čovjeka na vrijeme i uspio je da ukoči i zaustavi tramvaj.

Incident se dogodio u Bulevaru kralja Aleksandra oko 18 časova. Sumnja se da muškarac ima oko 30 godina.

On je legao na šine, a kada su uplašeni i zbunjeni putnici videli šta se dešava, izvadili su telefone, upalili kamere i počeli su da snimaju. Kada je on to vidio, ustao je, mahnuo i otišao.