Džastus Rid je došao iz Amerike u Beograd, a redovno kači snimke na svoj TikTok.

Amerikanac po imenu Džastus Rid je popularan TikToker koji se za kratko vreme "probio" na ovoj društvenoj mreži, a mnogima iz Srbije je zanimljiv jer je često pevao naše pesme i snimao se kako to radi. Sad je na svoj profil okačio novi video gde je ispričao kako je dao otkaz, prodao kuću i kako se seli na Balkan.

"Dao sam otkaz, prodao kuću i selim se na Balkan. Počinjem turneju u julu. Počeću od Srbije. Ići ću autobusom dole do Makedonije, preko Crne Gore do Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Ovaj put će trajati nekoliko meseci i spreman sam da vidim sve što može da se vidi. Prvo moram da završim ovaj automobil. Imam dve nedelje, molite se za mene", rekao je Amerikanac. U istom snimku se pojavio i njegov otac koji se našalio i prokomentarisao: "Konačno smo ga se rešili. Sad je potpuno vaš!"

Komentari su se samo nizali ispod snimka gde su ljudi pisali da bi trebalo da ode i u Albaniju. "Nema šta da vidiš u Srbiji, dođi u Albaniju i zahvali mi se posle", glasio je jedan od komentara.

On je takođe u jednom od svojih snimaka opisao kako je izgledao njegov put do Beograda koji je u aprilu posetio prvi put. On je opisivao kako je putovao i koliko mu je vremena trebalo da stigne do glavnog grada Srbije, a onda je sledeći kadar bio na Trgu Republike ispred spomenika knezu Mihailu, ali mladić je pokazao rukom na spomenik i rekao nešto što je mnoge iznerviralo.

"Dobro došli u Srbiju. Morao sam da promenim tri leta i putovao sam 25 sati da bih došao do ovde. Ali napokon smo kod ove statue, a to je Nikola Tesla lično. Tesla izgleda malo drugačije nego što ga se sećam. Odseo sam u prelepom hotelu. Video sam MekDonalds, evo je i Koka-Kola, osećam se kao da sam u Americi..."

Mladić je potom snimao fontanu u Knez Mihajlovoj ulici, ulične svirače, a onda je otišao i do Kalemegdana za koji je rekao da je "staromodan". Naglasio je da u Srbiji ostaje dve nedelje i pitao je ljude gde bi mogao da ide i šta da poseti. Pravu buru je izazvala njegova izjava da je na Trgu spomenik Nikoli Tesli, ali mnogi su mislili da je to namerno rekao kako bi izazvao reakcije.