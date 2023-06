Danas su sahranjeni N.D. (14) i njegova sestra M.S. (17) koji su se utopili u jezeru u ataru sela Resinac.

Izvor: Kurir

Meštani sela Donja Rečica danas su sahranili N.D. (14) i M.S. (17) koji su se utopili u jezeru u ataru sela Resinac. Njihova tela pronađena su u subotu 23. juna. Njih je na večni počinak ispratilo celo selo koje je zavijeno u crno ovim gubitkom.

"Ne pamtim da se nešto ovako strašno dogodilo. Znala sam tu decu, bila su to divna deca, anđeli…. Strašno je to što se dogodilo, Bog uzima najbolje… Plačem od jutros, svi plačemo u selu jer nas je sve to strašno pogodilo", kaže jedna meštanka Donje Rečice.

Ovo mesto ima manje od 400 stanovnika, a gubitak dvoje dece je nenadoknavid gubitak. Utopili su se sestra i brat od strica. Prema prvim i nezvaničnim informacijama istrage, do tragedije je došlo jer je dečak upao u jezero i počeo da tone.

Sestra je skočila za njim sa namerom da ga spase. Da sve bude gore, sa obale je sve posmatrao mlađi brat dečaka koji ima devet godina. On je zvao u pomoć koja je kasno stigla.

"Čuli su ga radnici iz ciglane i alarmirali policiju i Hitnu pomoć, ali od dece nije bilo ni traga. U subotu je devojčicino telo samo isplivalo, a dečakovo su ronioci pronašli na dubini od pet metara", navode komšije.