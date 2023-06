Dječak koji je ubio devet svojih vršnjaka i čuvara ima rječnik neprimjeren njegovim godinama.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Privatna arhiva

Dječak koji je 3. maja ubio devet svojih vršnjaka i pripadnika obezbjeđenja u razgovoru sa stručnjacima koristi čudne fraze koji ne ne priliče njegovom uzrastu.

"Maloljetni masovni ubica se nalazi na jednoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu, gdje je pod nadzorom ljekara, ali i policiji, koja čuva kliniku. Tokom razgovora sa stručnjacima, on izgovara riječi koje su čudne za jednog dječaka. Recimo, on ne kaže hapšenje, već lišavanje slobode, a umjesto ubiti kaže "eliminisati žrtvu". Kada govori o oružju, on upotrebljava riječi kalibar, zna gotovo sve marke pištolja i pušaka i kog su kalibra, koja municija ide za koje vatreno oružje - objašnjavaju izvor upoznati sa slučajem i dodaju:

Takođe, on kaže da se "razoružao", a ne "spustio sam pištolj" ili "ostavio sam pištolj", što bi bilo primjereno djetetu ili čak čovjeku koji nije u struci. Umjesto da kaže "pucao sam", on kaže "otvorio sam vatru". To je prilično atipično za dijete.

Prema riječima izvora, kada je čuo da mu je otac uhapšen, dječak je rekao "da se nada da će prema njemu dobro postupati".

"Izgovorio je riječ 'postupati', što uglavnom koriste ljudi koji rade u zatvoru, inspektori ili policajci. Rijetko koja osoba u svakodnevnom govori koristi ovu terminolgiju, a djeca praktično ni ne znaju šta to znači", navodi izvor i napominje da su se psiholozi i ljudi koji su u kontaktu sa ovim učenikom sedmog razreda OŠ "Vladislav Ribnikar", šokirali i kada je on rekao "da želi da njegovi roditelji ulože novac u indeksne fondove".

Stručnjaci smatraju da ni mnogo odraslih ne zna šta su indeksni fondovi, a kamoli dijete njegovog uzrasta. Smatraju da učenik osumnjičen za masakr u školi, ima ponašanje odrasle osobe.

"On posjeduje sve segmente i parametre odrasle osobe. Na osnovu svih dostupnih informacija, dječak sa Vračara djeluje kao odrasla osoba, što dokazuje i njegov spisak za odstrijel, precizan plan, ucrtane prioritetne mete i pravljenje strategije za masakr", rekao je ranije Ratomir Antonović, stručnjak za bezbjednost.

Antonić dodaje da se zbog svega ovoga dječaka treba tretirati kao odraslu osobu.

"Ako je on počinio zločin kao odrasla osoba, onda mu treba suditi kao odraaslome. Založio bih se da se zakonom odredi da se i za djecu rade psihijatrijska vještačenja, kako bi se utvrdilo da li su bili uračunljivi prilikom počinjenog krivičnog djela. Smatram da to treba da bude redovna procjena i vještačenje, jer ako je to isto dijete spremno da uradio ovako nešto, onda treba i da se kazni", rekao je ranije Antonović.