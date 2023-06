U toku dana obratio se i načelnik Generalšaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je uputio molbu komandantu KFOR-a da preduzmu hitne mjere radi zaštite srpskog naroda u južnoj pokrajini.

Izvor: Kosovo Online

Kada se očekivalo da tenzije na Kosovu i Metohiji ipak mogu biti smanjene tokom kriznog sastanka i razgovora u Briselu, situacija je dodatno pogoršana i postala je još rizičnija. Hapšenje Srba je nastavljeno od jutra, a pripadnici KBS u punom naoružanju krenuli su u marš kroz Južnu Kosovsku Mitrovicu.

U toku dana obratio se i načelnik Generalšaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je uputio molbu komandantu KFOR-a da preduzmu hitne mjere radi zaštite srpskog naroda u južnoj pokrajini. Istakao je da će Vojska Srbije u skladu sa Ustavom, ukoliko dobije naređenje od vrhovnog komandanta sve svoje zadatke izvršiti u potpunosti.

Kako prenose Kosovo onlajn, kosovska policija u Zvečanu izvodi nova hapšenja Srba, što je izazvalo uznemirenost među građanima. Glavna ulica je blokirana, dok se specijalne jedinice postavljaju oko zgrada. Policajci u civilu vrše hapšenja, dok su vozila specijalnih jedinica raspoređena na raskrsnicama, sa naoružanim pripadnicima.

Stručnjaci koji su analizirali situaciju u emisiji "Usijanje" su prof. Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbjednost i Aleksandar Šešelj, potpredsjednik SRS.

Bjegović je komentarisao izjave Mojsilovića, rekavši da je izjava bila jasna, precizna i profesionalna:

"To je jedna jasna, precizna, profesionalna izjava našeg načelnika. Smatram da je to jedan dio upozorenja KFOR-a i podsećanja koja je njihova najvažnija uloga i zadatak, a to je da se obezbijedi mir, prije svega, naših građana na sjeveru Kosova. S druge strane govori o tome koliko je situacija rizična i opasna, u smislu da se može pretvoriti u oružani sukob. To generalno i jeste cilj Aljbina Kurtija, sa onim krajnjim ciljem da izvrši protjerivanje našeg naroda.

"AKO KBS KRENE KA SEVERU, ONDA ĆE NAŠE SNAGE MORATI DA REAGUJU!" Stručnjaci analiziraju: Situacjia može prerasti u oružani sukob

Potom se osvrnuo na najviše moguće naređenje, pored podizanja borbene gotovosti na najviši nivo:

"Pa onaj krajnji, do kojeg se nadamo neće doći, je upotreba oružanih snaga u smislu zaštite života naših građana i teritorije, odnosno ulazak naše vojske preko administrativne linije. Kao što je i napomenuto, sve u skladu sa Rezoluciju 1244. Dakle, ako KFOR ne bude izvršio svoj zadatak ili ne bude u mogućnosti. Njegova glavna obaveza je da ne dozvoli ulazak bilo kojih oružanih formacija, jer je po Rezoluciji 1244 KFOR jedina oružana formacija na prostoru cijelog KiM. Možemo reći da je KFOR prekršio Rezoluciju, jer je dozvolio ulazak Duge cijevi i formiranje tzv. vojske Kosovo i čak učestvovao, jednim dijelom, u njihovoj obuci. Iako smo izgubili povjerenje u KFOR, svakako se nadamo da će ispuniti svoje zaduženje u krajnjoj situaciji.

Bjegović je rekao da ne zna koja je poenta marširanja KBS-a, ali da to može biti zastrašivanje našeg naroda ili, još gore, njihov ulazak na sjever Kosova.

"Ono što bi bilo najopasnije, to je ulazak tzv. vojske Kosova, odnosno KBS na sever Kosova. Danas je veoma bila upečatljiva situacija u Mitrovici, gdje smo vidjeli ulazak te vojske, govori se da ih je bilo oko 230. Marširali su, ali samo sa kojim ciljem? Da li su i ovim htjeli da pošalju poruke zastrašivanja našeg naroda ili ne daj Bože prelaska preko mosta i ulazak u sjeverni dio kosovske Mitrovice, što bi bio automatski signal da naše oružane snage reaguju", rekao je on.