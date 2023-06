Oglasio se otac djevojčice koja je bila jedna od onih koje je kobne noći u Zagrebu pregazilo vozilo Hitne pomoći.

Izvor: 24sata.hr/printscreen

U Zagrebu su tri maloljetne djevojke povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada je na njih naletjelo vozilo hitne pomoći koje se vraćalo sa jedne intervencije na terenu, piše "Jutarnji list". "Nije bilo bacanja ispod kombija hitne pomoći, tik-tok izazova, a ni pijanstva, koje sada pokušava da prevali odgovornost na našu povređenu djecu. Oni su bili ti koji su pozvali Hitnu pomoć, koja ih je pregazila", kaže Damir Kovačević, otac sedamnaestogodišnje djevojčice koja je posle nesreće na Bundeku zadržana na lečenju u Klaićevoj.

Kaže da upravo zbog ćerke i njenih prijatelja osjeća potrebu da ispriča šta su djevojčice rekle o kobnoj večeri. Troje najboljih drugara slavilo je poslednji dan škole na Bundeku, imali su ćebe da sednu. Za trenutak su ugledali djevojčicu koja se napila, koju je društvo ostavilo.

"Djevojčica, učenica osmog razreda, bila je u polusvjesnom stanju, pa su pozvali Hitnu pomoć, a dok nisu stigli, bili su uz djevojčicu i pomogli joj. Kada je ekipa stigla, pokazali su im gdje da dođu. Nisu došli iz smjera gdje je bila njihovo ćebe gde su sjedjeli", prepričava Kovačević riječi ćerke i njene drugarice.

On je dodao da su timu Hitne pomoći rekli da će ostati u blizini ako im zatrebaju. Nakon toga su se vratili na mjesto gdje su prethodno sjedjeli i pokušali da stupe u kontakt sa roditeljima djevojčice, zbog koje su i pozvali Hitnu pomoć. Njih dvije su sjedjele leđima okrenuti kombiju, a njihov prijatelj je ležao pored njih. Nije im bilo na kraj pameti da će hitna pomoć krenuti ka njima jer nisu došli iz tog pravca", kaže Kovačević.

Njegovu ćerku je kombi udario u leđa, zbog čega se neprirodno prevrnula naprijed i našla se ispod vozila, dok je teško povrijeđenom mladiću vozilo pregazilo vrat. "Njih dvije su bile u kontaktu sa majkama, sve vrijeme su kukale od bolova, ali su i molile ljekare im da spasu druga", prepričava dalje. To su djeca koja su društveno odgovorna, kaže, pomagala su i nastradala.

"Tijelo ih fizički boli, pod stresom su zbog prijatelja, ali i neistina o nekakvim izazovima iz tik-toka. Nevjerovatna mi je izjava predsjednika opštine Tomislava Tomaševića, koji je banalizovao citav slučaj i rekao cifre koliko je djece odvezla Hitna pomoć tog dana. Kakve to veze ima sa ovim događajem", pita se otac povrijeđene djevojčice i kaže da ne krivi vozača Hitne pomoći.

Svjestan je da to nije uradio namjerno, da se, nažalost, dešavaju nezgode, da je možda bio u dugoj smjeni, smanjena mu je koncentracija i da je možda djevojčicu trebalo što prije odvesti u bolnicu. Međutim, izjave nadležnih su ga razočarale. "Inače, njih četvoro su najbolji prijatelji. Još jedna njihova prijateljica nije bila sa njima jer je trenutno na Erazmus studentskom programu u Americi. Svi su često na studentskim razmjenama. Dobra su i vrijedna deca", kaže on.

Posljedice su strašne, dodaje, posebno za mladića. "Zaista se nadamo oporavku. Samo su me obavijestili da su pored polomljene karlice moje ćerke pronašli i napukli pršljen. Oporavak će potrajati, ali mislim da će oporavak od šoka biti teži", smatra Kovačević. On se u trenutku udesa nalazio u inostranstvu. Međutim, majka njegove ćerke je bila šokirana i nije uspjela da mu ispriča šta se dogodilo. "Bilo je 1:30 kada sam se probudio jer sam sanjao svoju ćerku. Bio sam iz nekog razloga uznemiren i poslao joj poruku 'jel sve ok', a onda mi je odgovorila 'zašto ti mama nije rekla'", kaže Kovačević, koji je odmah krenuo za Zagreb. Na kraju ponavlja da ne osuđuje vozača, ali da činjenice moraju biti jasne i da se utvrde sve okolnosti.