U.B. (20) koji je osumnjičen za masakr u Mladenovcu u kojem je stradalo osam osoba, pretukao je cimera u zatvoru u Smederevu!

Izvor: MUP Srbije

U.B. (20) koji je osumnjičen za masakr u Mladenovcu u kojem je stradalo osam osoba, a ranjeno 14, pretukao je cimera u zatvorskoj ćeliji pritvorske jedinice u Smederevu! On je pre nekoliko dana iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, gdje je bio na psihijatrijskom vještačenju, vraćen u smederevski pritvor i smješten je u grupnu ćeliju. Čim je stigao, napao je cimera!

"Tog dana iskaz u smederevskom tužilaštvu navodno je davala majka U. B., da bi se samo nekoliko sati kasnije on potukao s cimerom. U toku noći, pritvorenik je počeo da hrče, što je iznerviralo U. B. Navodno, on ga je probudio i počeo je da viče na njega i da se svađa. Počeo je da ga udara pesnicama u lice i glavu. Nekoliko puta ga je udario. To je trajalo tridesetak sekundi, dok nisu došli zatvorski stražari. Reagovali su i sklonili U. B. iz ćelije, a povrijeđenog muškarca su odveli kod ljekara. Konstatovane su mu povrede u vidu crvenila i masnica na licu. U. B. nije povređen.

Ovdje je riječ o disciplinskom prestupu, tako da će protiv U. B. biti pokrenut disciplinski postupak. Inače, tokom veštačenja u Centralnom zatvoru U. B. bio je sam u sobi, a po povratku je smješten u sobu s cimerom. O tome je, na osnovu izveštaja lekara i drugih analiza, odluku donio sud. Pokušali smo juče da dobijemo odgovore od Višeg suda u Smederevu, ali oni nisu željeli da govore na ovu temu", otkriva izvor upućen u slučaj.