Izvor: TV Prva/screenshot/MUP Srbije

Prije više od mjesec dana, dok je Srbija plakala za ubijenima u OŠ "Vladislav Ribnikar", dogodila se nova tragedija - masakr u Mladenovcu. U. B. (21) je te večeri 4. maja uzeo kalašnjikov i krenuo u svoj krvavi pohod. Ubio je petoro ljudi u selu Malo Orašje, a zatim se uputio ka selu Dubona, gde je ubio još troje ljudi. On je ranio 14 osoba, a policija ga je jurila do sledećeg jutra, kada je pronađen kod Kragujevca.

Porodice i prijatelji nastradalih progovorili su o dešavanjima te kobne noći između 4. i 5. maja. Među njima je i supruga teško ranjenog Jovice Stevanovića, koja se prisetila se kako je saznala za stravični masakr. Jovica Stevanović iz Dubone jedan je od onih, koji se našao na nišanu pomahnitalog U. B., i koji je pukom srećom i veštinom lekara uspio da preživi. On je završio sa nekoliko prostrelnih rana, a kako njegova supruga kaže, velika je vjerovatnoća da će do kraja života ostati invalid. U momentu kada je u njega U. B. ispalio više hitaca, Jovica je bio svestan.

"Muž je bio svjestan, pozvao me je telefonom i rekao 'Neko nas je poubijao'. Pristigle su komšije i on je izvadio novčanik, dao komšiji i rekao: 'Evo da žena ima čime da me sahrani'. Žalost je za ove porodice. On je ranjen u pluća. Maramica mu je otišla, deo plućnog krila, razorena mu je kičmena moždina, pogođen je u nogu, svi donji vitalni organi su mu oduzeti. Lekari ga šalju na rehabilitaciju, ako može da prohoda, a ne, ostaće invalid u kolicima ili u krevetu, nažalost", priseća se supruga ranjenog Jovice kroz suze

Kako kaže, suprug joj jako nedostaje: "On plače za svima, za svima. Žao ga svih... Uvijek sam tužna, mnogo mi nedostaje. Sve smo delili i dobro i zlo. I bio je veseo, ćerka mu je trudna... Sad šta...", kaže Slađana za "Prvu" Tv.

"Upucan sam u ruku i prepone"

Jedan od ranjenih u masakru u Duboni je i Predrag Mijailović. Pred kamerama televizije on je pokazao rupe od meka koje se i dan danas nalaze na vratima i u ormaru.

"Imaju dve rupe na vratima i tamo ormar je probušen skroz. Upucan sam u ruku i prepone. U bolnici sam bio 12 dana i sada je bolje. Stalno prolazi kroz glavu šta se to desilo, nisam pametan uopšte"; rekao je nesrećni čovek u emsiji "Exploziv" na "Prvoj" Tv. Malo Orašje i Dubona od 5. maja zavijeni su u crno. Na mestu zločina mogu se i dan danas vidjeti vijenci i svijeće, koju redovno ostavlja neutješna rodbina.