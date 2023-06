"Kad kreneš sa Velikim bratom i to iz Pionirskog grada, pa tamo Peđa D'Boj mlati gologuz. Pa kad se to desi u prvoj godini šta te onda čudi što se u desetoj svi goli vataju."

Izvor: YouTube/Printscreen/ Jutarnji Program TV HAPPY

Čedomir Jovanović predsjednik LDP ušao je u žestoku raspravu sa glavnim i odgovornim urednim TV Happy Milomirom Marićem oko nacionalnih frekvencija.

"Ko je dao Pinku frekvenciju? Po čijem zakonu radi? Ko je vama dao frekvenciju. Happy je dječija televizija. Demokrate su dale frekvenciju da ne bio ušao RTL. Je l’ tako? Kad kreneš sa Velikim bratom i to iz Pionirskog grada, pa tamo Peđa Dboj mlati gologuz. Pa kad se to desi u prvoj godini šta te onda čudi što se u desetoj svi goli vataju. Je l’ treba to da se reši? Treba. Je l’ treba da se uvede red? Treba. Ali to što nama smeta je posledica nečega. U ovoj zemlji niko neće normalan REM. Svako hoće da ima svoj REM. Zato je i bio sukob 2003. godine", rekao je Jovanović gostujući u jutarnjem programu te televizije.

Marić je izjavio da je upravo Jovanović bio taj koji je ubacio članicu REM-a koja je nedavno podnijela ostavku.

Ona je bila najnepravednija prema nama, osjećao sam se kao jazavac pred sudom, a tvoja članica je bila tužilac protiv naše televizije.

Ali Mariću to je zato što izvrgavate ruglu zakone. Vama bi bilo bolje da imate školski i dječiji program. Ok, ko bi to gledao? Vjerovatno niko. A onda biste vi morali da pokrivate troškove iz čega?! Je l’ znaš nekoga ko bi se reklamirao u dječjem programu.

Imali smo dječji program i niko se nije oglašavao.

"Ajde onda da pričamo o suštini. Šolak lepo valja Total TV po svijetu i dobra lova tu ide, ali je onda problem kad se pojavi Telekom sa svojim klaudom. Razvukli su infrastrukturu po celoj zemlji, nikog ništa nisu pitali nikom dinar nisu dali."

Ko je dao Šolaku to? upitao je Marić.

Mene pitate…

Boris Tadić je bio ministar za telekomunikacije tada, konstatovao je Marić.

Pa šta onda oćeš, upitao je Jovanović.

Lider LDP kaže da je njegova želja da se stavi tačka, kako kaže, na ovo ludilo.

"Ja hoću da se to riješi. Da se stavi tačka na to ludilo. Ja nemam ništa protiv Nove i N1, smetaju mi oni fijuci ispred njihove televizije ali mi smetaju i motorne testere u RTS-u. Nečija majka je tamo, nečija sestra i ćerka. Gde ćeš na Bujketa sa testerama. To je onaj Bujošević koga je Milošević hapsio i osuđivao. Vučić je bio dovoljno pametan da postavi nekog takvog. Ali je Srbija trepela 15 godina. Đilasu Tijanić nije smetao. Pa naravno pošto je mogao sa njim da radi šta hoće po RTS-u", rekao je Jovanović.