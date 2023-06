D.Č. (33) iz Šapca uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju baku F.Č. (75) i da je njeno tijelo potom zakopao u selu van grada.

Policija u Šapcu uhapsila je D.Č. zbog sumnje da je ubio svoju baku (75) i da ju je zakopao u selu blizu Šapca. Juče je priznao zločin koji je počinio 26. jula 2022. godine. Nakon priznanja, odveo je policiju na mjesto gde je zakopao F.Č.

"Baba ga je odgojila i živela je za njega, pa smo svi zanemeli kad smo saznali da je on taj koji joj je presudio. Uvek mu je govorila da mora da se kloni lošeg društva i da treba da se oženi, ali nažalost on je nije slušao pa je često bio po zatvorima. Tad u julu prošle godine kad je nestala, svi su mislili da je možda pobegla kod sestre u Njemačku ili pošto je volela bilje da se možda izgubila negdje na livadama. Tada je i on na društvenim mrežama apelovao na sve da mu nađu babu, što je zaista grozno. Nakon nekog vremena on je došao, i tada je svakodnevno treštala muzika, okupljao je na imanju loše društvo koje mu je baba branila. Tada je napravio i slavlje jer je našao djevojku koja je ubrzo ostala trudna, i svi su se čudili kako mogu da igraju i pevaju, a babe nigde nema", kažu komšije ove porodice.

Osumnjičeni D.Č. je tada na svom "Fejsbuk" profilu očakio upis u kojem je pisalo da traga za svojom bakom. Zamolio je sve koji imaju neku informaciju vezanu za nju da mu se jave, ili da se obrate policiji. On se tereti za teško ubistvo svoje babe.

D.Č.

