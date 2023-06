Da li je čovek iz Niša krenuo u obližnju policijsku stanicu da vrati pušku? To za sada nije poznato.

Izvor: Instagram/printscreen/nishnocu_oficijelni

Snimak na kome se vidi da stariji čovek šeta sa puškom u ruci i dolazi do semafora na raskrsnici kod Crvenog pevca u Nišu, pojavio se na društvenim mrežama. Ovaj slučaj nije prijavljen policiji, pa nije poznato da li je on zapravo krenuo da vrati oružje, pišu Južne vijesti. Podsjetimo, iz policije su ranije poručili da građani slobodno mogu da prijave ako vide nekoga sa oružjem u bilo koje doba i na bilo kom mjestu.

Na Instagram stranici "nishnocu_oficijelni" je juče objavljen snimak uz komentar "Oprez!" - na kome se vidi da do semafora na jednoj od najprometnijih niških raskrsnica dolazi stariji čovek koji u ruci ima pušku, koju potom stavlja iza leđa i tako čeka zeleno svjetlo. Da li je krenuo u obližnju policijsku stanicu da vrati pušku, nije poznato, kao ni to kada je tačno snimak napravljen.

To ne znaju ni u policiji, jer im ovaj događaj niko nije prijavio. "Mi nemamo prijavu da je neko šetao danas sa puškom bilo gdje u gradu. Građani nam to nisu prijavili, ali u svakom slučaju neka prijave policiji, ništa sporno nije, bilo gdje, u bilo koje doba, bilo koga da vide mogu to da nam prijave", poručuju iz policije i dodaju:

"To je na nama da se posle objasnimo sa tim ko nosi pušku da li je vazdušna, lovačka, gdje je pošao sa njom, da li je možda pošao čovijek da preda to oružje u policijsku ispostavu, stanicu, pošto je u toku predaja oružja, to je već naš dio posla. Slobodno u svakom trenutku mogu da nam prijave bilo koga da vide i bilo gdje sa oružjem", ističu iz policije.

Izvor: Instagram/printscreen/nishnocu_oficijelni