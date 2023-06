Žena koju je, kako se sumnja, silovao i pretukao nevjenčani suprug na Zvezdari navela je da je i njegova majka ranije bila žrtva nasilja.

V. M. (25) osumnjičen je da je pretukao svoju bebu od šest mjeseci i da je silovao svoju nevjenčanu suprugu D. S. (26), majku djeteta. Nasilje u porodici se, kako se sumnja, desilo 2. juna na Zvezdari, a prema riječima D. S. i majka osumnjičenog bila je ranije žrtva nasilja.

Osumnjičenom za nasilje u porodici i silovanje određen je pritvor do 30 dana. "2017. godine pretukao je svoju majku i tada je bio u pritvoru 20 dana, ali je nakon toga pušten na slobodu jer je njegova majka povukla prijavu protiv njega. Naveo je i da je ona alkoholičarka i kockar, pa je to uradila namjerno, ali nakon svega što se meni desilo, vidim da je on nasilnik", rekla je oštećena žena.

Ona je ranije ispričala da ju je V. M. davio, silovao i da je mislila da će umrijeti. Kako je kazala, nakon toga joj je ponudio pomoć oko zajedničke bebe jer trpi velike bolove. "Više od dva mjeseca trpjela sam i psihičko i fizičko nasilje! Vjerovala sam da će prestati, a nisam ni slutila da će se to samo prenijeti i na naše dijete. Bila sam svjesna na neki način da sam u problemu, ali me je obuzeo veliki strah koji i sada osećam", rekla je ranije.

Sagovornica je uputila apel ženama koje su žrtve nasilja. Istakla je da nije željela da se eksponira u javnosti jer želi da se posveti bebi, ali da se javno oglasila kako bi osvijestila ostale žene koje trpe nasilje, a nisu prijavile zlostavljanje. "Apelujem na žene da prijave nasilnike jer oni nikad neće prestati, koliko god da se primire na neko vrijeme biće sve gori i gori. Svaka od vas može negde da ode, niste same", poručila je.