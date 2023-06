Predsjednik Srbije Vučić je istakao da ne može da shvati kako je dječak ubica uspio da ubije člana obezbjeđenja u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Prva TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je posjetio OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru i naveo da ne može da shvati kako je dječak ubica uspio da izvede to što je izveo, odnosno kako je ubio pripadnika obezbjeđenja.

"Kad ulazite u školu imate dvoja vrata, pa stepenike, on je sa donjeg rakursa nevjerovatno uspio da pogodi čuvara koji je stajao, sjedio ispred njega. Dakle, vrlo težak pogodak, iako je razdaljina nevelika 3 do 4 metara. Pošto sam sa najboljim specijalcima Srbije, oni su mi rekli 'Šefe, ovo pojedini od nas ne mogu da izvedu i da hoće'. Onda gledate i ne vjerujete, tamo su sjedjele dvije djevojčice, to je razdaljina između 9 i 11 metara, ljudi, to pogoditi...", rekao je Vučić i dodao:

"Gledate sav taj užas, roditelje koji ne mogu posle toga da pošalju u školu. Sad morate da pokažete građanima Srbije poštovanje prema porodicama stradalih, morate da pokažete poštovanje prema tom odeljenju, a istovremeno ovi drugi žele da se nastavi ili najveći dio drugih žele da se nastavi i sad sve vrijeme se borite kako to da uradite. Razgovarao sam i sa roditeljima, rade ljudi, muče se. I da kažem, nikakvog vršnjačkog nasilja nije bilo nad dječakom. To je laž, uvijek ljudi traže krivca za sve.", rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i to što nije obavijestio javnost da je posjetio OŠ "Vladislav Ribnikar".

"Zašto bih? Smatrao sam da je neukusno i neumjesno. Otišao sam u ranim jutarnjim satima, mislio sam da neću zateći nikog osim direktorke, zatekao sam nekoliko nastavnika, upisao se u knjigu žalosti. Tada sam rekao neku stvar i sad ću da objasnim zašto su donijete neke odluke. Ja sam razumio manjinu roditelja, kao što razumijem i većinu koji bi da se djeca druže, da idu u školu. Ja sam razumio ove druge", rekao je on.