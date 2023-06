Zlostavljana djevojka je ispričala kakvo nasilje je trpjela od strane nevjenčanog supruga.

Izvor: privatna arhiva

Davio me je i silovao, mislila sam da ću umrijeti. Nakon batina i iživljavanja ujutru mi je hladnokrvno rekao "da će uzeti nekoliko slobodnih dana na poslu kako bi mi pomogao oko bebe jer trpim bolove. Ovako započinje svoju ispovijest djevojka (26) koja je 1. juna pretpjela jezivo porodično nasilje i silovanje od strane svog nevjenčanog supruga (25) koji je juče saslušan u Više javnom tužilaštvu u Beogradu, gdje je iznio odbranu negirajući da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i silovanje.

Nezaštićena

"Više od dva mjeseca trpjela sam i psihičko i fizičko nasilje. Vjerovala sam da će prestati, a nisam ni slutila da će se to samo prenijeti i na naše dijete. Bila sam svjesna na neki način da sam u problemu, ali me je obuzeo veliki strah koji i sada osjećam", kaže potresnim glasom ova djevojka i dodaje: "Strah me je potpuno paralisao, jer je moja žiovtna priča teška, sestra i ja smo odrasle u hraniteljskoj prodici i on je iskoristio to što nemamo zaštitu i roditelje. To mu je dalo vjetar u leđa da nasilje postane sve intezivnije".

Naša sagovornica navela je i da je osumnjičeni otišao toliko daleko da ju je tukao i dijete bilo u blizini. "Jednom me je davio i dok mi je beba bila u rukama", kroz suze navodi djevojka i dodaje da se stvar otela kontroli kada je počela da uočava modrice na njihovom djetetu svaki put kad ga ostavi s ocem.

Mislila da će umrijeti

"Beba je s vremena na vrijeme počela da dobija modrica, kad god ja nisam u blizini, a on mu je za to davao besmislene izgovore i opravdanje kako je do istih i došlo. Tada sam shvatila da je problem sve ozbiljniji i dublje prirode", rekla je ona. Oštećena djevojka tada je smogla snage da ispriča sve o kobnoj večeri, gdje je jedva izvukla živu glavu.

"Posvađali smo se, uhvatio za vrat i počeo da davi. Zatim me je silovao i tada sam zadobila povrede grudnog koša, modrice na vratu i glavi. Mislila sam da mi je došao kraj i da ću umrijeti i samo sam msilila o jednom šta će biti s mojim djetetom", kaže djevojka i dodaje: " Preživjela sam noć u teškim bolovima, a on je ujutru pre nego što je krenuo na posao bez griže savjesti rekao da će uzeti slobodne dane da mi pomogne oko bebe, dok me ne prođu bolovi".

Ona je navela da je njen partner o tome pričao kad da se sama povrijedila. "Govorio je o mojoj povredi kao da sam se slučajno povrijedila, a ne kao da me je on pretukao i silovao. Znala sam da moram da pobjegnem, jer će u suprotnom to biti kobno po mene i dijete", rekla je za Kurir.