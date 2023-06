Državljanka Srbije E.M. (27) ubijena je u Mariboru 25. maja, a njena tetka J.M. otkriva kakav odnos su imale i pojedine detalje iz života ubijene djevojke.

Izvor: privatna arhiva

E.M. (27) je ubijena u svom stanu u Mariboru u Sloveniji, a za ubistvo je osumnjičen njen emotivni partner L.T. (20). Sumnja se da ju je prvo pretukao, a potom i zadavio. Njeno telo je pronađeno dva dana nakon zločina. Njene komšije otkrile su njeno detinjstvo, a njena tetka J.M. otkriva da je ubijena E.M. zbog porodičnih problema upala u loše društvo i krenula sa porocima.

“Ona je bila moje prvenče, moja Belka. Nisam svesna da je nema, verujte mi. Čule smo se skoro svaki dan. Dva meseca je bila na lečenju, a dnevno je imala prava samo sat vremena da koristi telefon. Mene je zvala svaki dan. Svaki dan sam u 16 časova čekala da me pozove i da pričamo, stalno bi mi ponavljala: ‘Tetko, tetkana, zasmejavaj me. Ti jedina znaš da me smiriš‘ ", navodi J.M, tetka ubijene E.M.

Ona je za zločin saznala od svog sina. Od tog trenutka, oni ne mogu da se smire i dođu sebi. J.M. je otkrila šta se dogodilo dan pre ubistva, kao i poroke ubijene E.M.

"Dan pre nego što je ubijena je izašla sa lečenja. Rekla sam joj da ne ide kod tog momka, već da traži posao. Kada smo se tog 25. čule rekla mi je da je kod drugarice, da joj je super i da lakira nokte, a posle samo par sati se dogodilo najgore. Četiri godine po njenom rođenju sam tek dobila svoje dete. Često sam je nazivala moje prvenče, i bila mi je kao dete. Imale smo neku posebnu konekciju, savetovala sam je. Slušala me je. Umela sam sa njom i njenim temperamentom. Bila je košarkašica kao i njena tetka, bila je najbolja", dodaje J.M.

Poroci ubijene E.M.

Prema rečima J.M, ubijena E.M. je prestala profesionalno da se bavi košarkom 2015. godine zbog jedne porodične situacije. Nakon toga, devojka se odala porocima. Ubrzo posle toga, konstatovana joj je dijagnoza.

"U Sloveniji je način lečenja drugačiji, i zaista je bila bolje. Upisala je za medicinsku sestru, izvukla se. Bili smo ponosni", navodi J.M. i dodaje da se cela porodica preselila u Sloveniju na nagovor oca zbog ćerkinog zdravlja.

Poslednji put se J.M. videla sa E.M. u januaru ove godine. Tada su obeležavali pomen njenom ocu koji je preminuo godinu dana ranije. J.M. ističe da je zbog zdravstvenih problema E.M. ponovo zbrinuta u bolnicu u martu, a da je izašla dan pre zločina.

"Tog dana kada je izlazila sa hospitalizacije, poslala sam joj novac da ima da se snađe, ali sam je samo molila da ne ide kod tog mladića. Rekla je da neće. Čule smo se sutradan, tog kobnog 25. maja oko 12 časova, a samo par sati kasnije ju je taj mladić ubio", ističe J.M.

Oboje su poznati policiji odranije. Osumnjičeni L.T. je više puta procesuiran zbog nasilja u porodici, narušavanja javnog reda i mira, ali i zbog proizvodnje droge i trgovine narkotika.