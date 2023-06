Vlada Republike Srbije donela je odluku o kraju školske godine u celoj Srbiji, a doneta je odluka i o Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlada Republike Srbije donela je odluku o kraju školske godine, a doneta je odluka i o Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Biće izgrađen memorijalni centar u ovoj školi u znak sećanja na svu stradalu decu i školskog čuvara. Školska godina će se završiti u utorak 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

"Naš obrazovni sistem stvoren je sa ciljem da svim učenicima pruži adekvatnu podršku, ohrabruje ih na putu učenja i omogući im da rastu u zdrave, svesne i odgovorne pojedince. U ovom trenutku, važnije je nego ikada, da se usredsredimo na ono što je najbolje za našu decu, jer ona zaslužuju našu potpunu podršku, ljubav i brigu. Vodeći računa upravo o tome, Vlada Republike Srbije je zbog tragedija koje su duboko pogodile čitavo društvo, donela odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji", navodi Vlada.

Kako se navodi u saopštenju, škole mogu da nastave da rade do 20. juna, za učenike koji to žele. U tom periodu mogu se realizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava, nastava u prirodi, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sa ciljem podsticanja socijalnih i emocionalnih veština učenika i aktivnosti na teme tolerancije, empatije, zajedništva, podrške i zahvalnosti. Bitno je napomenuti da će svi učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom, dobiti priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtev.

"Osnovna ogledna škola Vladislav Ribnikar će ostati škola. Ona će biti rekonstruisana i tokom procesa rekonstrukcije, biće izgrađen memorijalni deo u znak sećanja na decu i školskog čuvara, koji su svakoga dana u toj školi pokazivali izuzetnost. Nakon obavljenog vanrednog inspekcijskog nadzora u Oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, potvrđena su saznanja Centra za socijalni rad, Ministarstva prosvete i Ministarstva za brigu o porodici, da u ovoj školi nije bilo vršnjačkog nasilja u odnosu na maloletnog dečaka (13). Upravo zato molimo sve medije da se prema ovoj informaciji odnose sa dužnom pažnjom i da ne objavljuju neproverene i nepotvrđene informacije, jer se time nastavlja proces traumatizacije dece i roditelja. Zahvaljujemo roditeljima, nastavnicima i svim zaposlenima u obrazovnom sistemu na razumevanju i podršci", stoji u saopštenju Vlade Srbije.

Da podsetimo, u sredu 3. maja dečak (13) koji je učenik sedmog razreda Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" došao je u školu sa dva pištolja i rancem u kojem je imao spremljena četiri Molotovljeva koktela. Ubio je deset osoba, devet učenika i školskog čuvara.