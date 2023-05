Majci dječaka koji je počinio masakr u Ribnikaru je postavljeno pitanje u vezi sa izjavama majke ubijene djevojčice da je dječak tokom boravka u logoru u Francuskoj sedam dana spavao sklupčan u fotelji.

Istraga slučaja masakra u školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, kada je dječak (13) usmrtio 10 osoba, ušla je u četvrtu nedelju, a tužilaštvo ispituje sve okolnosti koje su prethodile pucnjavi. Pod lupom istražitelja nalaze se roditelji dječaka koji je izvršio masakr, zatim streljana u kojoj je maloljetnik pucao, a najveći doprinos istrazi dala je majka osumnjičenog učenika, koja je opisala kako se njen sin ponašao kobnog jutra kada se dogodila pucnjava.

Gotovo da se svakodnevno u javnosti pojavljuju nove informacije o slučaju pucnjave u školi "Vladislav Ribnikar", koja se dogodila 3. maja kada je 13-godišnjak hicima iz očevog pištolja usmrtio deset osoba – devet učenika i domara pomenute obrazovne institucije.

Učenik je priveden odmah nakon masakra, a kako je riječ o dječaku koji ne podleže krivičnoj odgovornosti jer nema navršenih 14 godina, prevezen je na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu, gdje se i dalje nalazi. U toku se opservacije i pregledi, nakon kojih će se znati više informacija o njegovom psihičkom stanju.

U međuvremenu uhapšen je i njegov otac, koji se tereti da je izvršio krivično djelo Teška djela protiv opšte sigurnosti i njemu je određen pritvor. On je navodno djetetu omogućio da sa njim ide u streljanu i puca, a takođe se sumnjiči da nije na propisan način čuvao oružje koje je imao u stanu i iz kog je pucao njegov sin.

Tokom prošle nedelje saopšteno je i da je fomiran predmet protiv majke dječaka, kako bi se utvrdilo da li je učinila krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Ona je prije nekoliko dana saslušana u policiji po nalogu tužilaštva. Kako za "Novu" otkriva dobro obaviješten izvor, saslušanje majke, koja je sve vrijeme bila u teškom psihičkom stanju, trajalo je nekoliko sati zbog čestih prekidanja ispitivanja.

"Ona je izjavila da u ponašanju sina nije vidjela ništa neobično što bi ukazivalo da bi mogao da počini masakr. Govorila je o tome da je bio dobar đak, zainteresovan za različite stvari, kao i da se zajedno sa suprugom trudila da ga usmjeri na učenje i obezbjedi sve neophodne uslove. Trzavice i nesuglasice u komunikaciji pripisivala je pubertetu, kao i popuštanje u školi koje se dogodilo u ovom polugodištu", kazao je za 'Novu' dobro obavešten izvor.

On dodaje da je majka potvrdila da je prethodne godine, njen sin imao nesuglasice u odjeljenju, zbog čega je poželo da u sedmom razredu promijeni sredinu i pređe u bilingvalno odeljenje. "Rekla je da fizičkog nasilja nije bilo. Postavljeno joj je pitanje u vezi sa navodima majke jedne ubijene djevojčice, da je dječak, tokom boravka u kampu u Francuskoj, sedam dana spavao zgrčen na fotelji, umjesto u krevetu koji mu je sve vreme bio dostupan. Rekla je da nikad nije čula za to, da joj to nije rekla ni nastavnica koja je vodila djecu u kamp, kao ni roditelji druge djece. Od nastavnice je po povrtaku djece iz kampa, kako je rekla, dobila poruku sa pohvalama na račun svog sina", kaže sagovornik i dodaje:

"Ona je takođe navela da njen sin nikada nije bio fan igrica, kao i da mu je vrijeme bilo ispunjeno, kako školskim, tako i vanškolskim aktivnostima među kojima su i sport, muzička škola, gluma, privatni dopunski časovi iz školskih predmeta. Znala je da ga je njen suprug vodio u streljanu nekoliko puta, a rekla je da je bila protiv toga. Jutro uoči masakra, kako tvrdi sagovornik, majka je tvrdila da nije vidjela ništa neobično, osim što joj je "djelovao malo usporeno".

Strah od izlaska na slobodu

Nije poznato šta su naredni koraci tužilaštva, a takođe se ne zna ni kakva sudbina čeka dječaka koji je usmrtio 10 osoba. Ono što je izvijesno jeste da ne podleže krivičnoj odogovornosti, te u javnosti opravdano postoji strah da bi dječak mogao da se nakon izvesnog perioda nađe na slobodi.

Bitno je napomenuti i da je tužilaštvo prošle nedelje pokrenulo postupak protiv streljane u koju je dječak odlazio sa ocem da puca. Motiv masakra nije poznat, a formirano je nekoliko zasebnih predmeta u okviru istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti masovne pucnjave.