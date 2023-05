Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Predsjedništva povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Konferenciji su prisustvovali i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Izvor: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Predsjednik je na početku svog izlaganja rekao da je mjesecima govoreno da Aljbin Kurti ima samo jednu želju - da izazove sukobe na Kosovu i Metohiji, da zazove krvoproliće.

"Iako smo mjesecima govorila da Aljbin Kurti ima samo jednu želju da izazove sukobe na Kosovu i Metohiji, da dovede do krvoprolića, malo ko je želio da čuje istinu i htio da razumije šta je suština svega što se događa. U poslednja 3 dana i politički nepismen mogao je da razumije šta su pripremali, sve u organizaciji Kurtija, da dođe do sukoba Srba i NATO-a a on da pere ruke i kaže da nema nikakve veze sa tim."

"Srbi na sjeveru KiM u 7 jutros okupili su se ispred opština Zvečan kako bi iskazali nezadovoljstvo upadom Kurtijevih okupatora, a pripadnici KFOR-a iako su davali garancije, nisu to spriječili. Srbe su sačekali vojnici KFOR-a i bodljikava žica i "gradonačelnici" ovih opština, naknadno su otišli na sastanak američkog ambasadora."

Predsjednik kaže da je KFOR pustio Kurtijeve "gradonačelnike" da uđu u zgrade Opštine, a onda su njih "štitili od Srba", umjesto da su uradili obrnuto.

"Dva vozila ROSU ostala su okružena Srbima na koje je srpski naslov okačio zastavu i ispisao 4 slova S ali nikakvo nasilje nisu sprovodili. Nakon nekoliko sastanaka predstavnika Srba i KFOR-a, a išao je Dragiša Milović na te razgovore, veoma odgovoran čovjek, Srbi su predložili da KFOR zameni ROSU specijalcima a da KFOR može da ostane. Srbima nije smetao KFOR. Tada je komandant KFOR-a za region istok rekao da razumije spske zahtjeve, KFOR zatim uslovljava čitav dogovor time da Srbi puste dva vozila policije. Srbi na to nisu pristali. Govorim vam suštu istinu. Onda su pripadnici KFOR-a tukli Srbe i krenuli da bacaju šok bombe i suzavac. Dio ljudi je otišao da se skloni, a dio je golim rukama krenuo da se suprostavi nasilju."

"52 Srba je zatražilo ljekarsku pomoć. Igora Simića i Gorana Rakića su udarali po međunožju i glavi. Udarali su i šutirali su ih, a Srbi su ga jedva odvojili. Počeli su da bacaju šok bombe po narodu. Pripadnik ROSU je zapucao i ispalio više hitaca u pravcu Srba. Sa leđa je pogođen Dragiša Galjak, portir iz KM operisan je, ljekari su mu se borili za život, sada je na intenzivnoj nezi. Dva metka su ga pogodila. Tada su Srbi odgovorili kamenicama. Na više mjesta su primijećeni snajperi. Zatim doktor Dragiša Milović, ima teške višestruke povrede, Časlav Sofronijević, od više udaraca u grudi, povrede od gumenih metaka takođe se nalazi na opservaciji. Ostali su svi sa lakšim povredama. Srbi su upozorili KFOR da su Albanci naoružani u zgradi opštine, kaže predsjednik. Četiri Srbina su uhapšena, a u toku su pregovori sa KFOR-om da budu pušteni. Ukupno je povrijeđen 41 pripadnika KFOR-a. Trojica su teže ranjen. Za sve je kriv Aljbin Kurti. Na to sam upozoravao, a niko nije želio da čuje"

Predsjednik je istakao da "zapuca li albanski okupator, situacija će biti potpuno drugačija" i dodao će noćas obići sa vojnicima više mjesta i da su naše snage raspoređene na mjestima gdje je to neophodno.

"Rasporedili smo u skladu sa situacijom naše snage na mjestima gdje mislimo da je to neophodno. Noćas ćemo sa našim vojnicima obići više mjesta. Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, ali poslednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Aljbina Kurtija, da ga ne urazumljuju besmislenim saopštenjima, a da mu pritom daju sve od vizne liberalizacije do članstva u Savjetu Evrope, do toga da ZSO nema formirane već deset i po godina, ako to ne učine, plašim se da će biti kasno. Srbija će dati sve od sebe da sačuva mir, građani treba da znaju da imaju odgovorno rukovodstvo, da vodimo računa o svakom građaninu Srbije, ali nećemo dozvoliti pogrom i progon, ni ubijanje našeg naroda na KiM. Beskrajno molim zemlje Kvinte da "urazume svoje čedo", jer to čedo može da izazove takvo čudo, molim ih jer Srbi i Srbija žele mir. Za sutra u 8 sati zakazana je sednica sa Kvintom", zaključio je predsednik Republike Srbije.

Podsjetimo, Veliki broj pripadnika Kfora sa opremom za razbijanje demonstracija raspoređen je jutros u blizini opštinskih zgrada u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku.

Više stotina Srba okupilo se ispred opštinskih zgrada na sjeveru tzv. Kosova i traže povlačenje tzv. kosovske policije i novoizabranih gradonačelnika Albanaca, Srbi na lokalnim izborima nisu učestvovali i odbijaju da prihvate albanske predstavnike na vlasti u opštinama gde Srbi čine više od 95 odsto stanovništva.