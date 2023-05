Direktor OŠ "Dušan Vuksanović Diogen" u Bečmenu u Beogradu se oglasio nakon incidenta.

Direktor OŠ "Dušan Vuksanović Diogen", Bečmen, Surčin, oglasio se povodom incidenta u kom je učenik R. P. (15) pretio da će pobiti sve u toj ustanovi. Pošto je obavio jutros sastanak sa roditeljima, on je istakao da se R. P. posle tuče se "posvađao, vikao na starešinu, udario pesnicom u ormarić, srušio sto, pobegao kući i pretio razrednoj da će pobiti sve".

"Slučaj smo prijavili nadležnima i sa njim smo u stalnom kontaktu. Roditelji su s pravom zabrinuti za svoju decu, ustanovljen je tim koji je izneo da se radi o trećem nivou nasilja. Radi se o učeniku koji ima jedinicu iz vladanja i trenutno ne dolazi na nastavu", kazao je direktor Duško Nedeljković za TV Prva.

Biće pojačan nadzor, dodao je on i rekao da će učenik biti sa njim kada se vrati u ponedeljak, ako odluči da se vrati u školu."Dečak je pravio nekulturne incidente, ponašao se bahato, igrao igrice na časovima, odbijao da sluša nastavnike... Imao je veliki broj neopravdanih izostanaka", rekao je direktor škole i naveo da do srede nije pravio velike incidente.

Slučaj i ranije prijavljivan Centru za socijalni rad

Direktor škole u Surčinu istakao je i da je slučaj prijavljivan Centru za socijalni rad, kao i da je bilo pokušaja da se sa dečakom sprovedu pojačane vaspitne mere. "Majka je prijavljena sudiji za prekršaje zbog nedolaska u školu, zatim smo radili sa njim pojačan vaspitni rad, koji je izbegavao. Društveno korisni rad je bio problem sa njim. Dali smo mu da radi u bibioteci, jedno vreme je dolazio, ali je i to izbegavao, ali do prethodne srede nije pravio strašnije incidente", rekao je direktor Nedeljković. On je naveo i da se deo roditelja izjasnio da, ukoliko R. P. bude dolazio u školu, njihova deca se neće pojaviti.