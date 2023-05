Srpski turisti su ostali zarobljeni jedan ceo dan na aerodromu u Nici zbog štrajka.

Izvor: Youtube/ Bach Ling/Screenshot

Turisti iz Srbije su pre par dana putovali poznatom aviokompanijom za Francusku, tačnije za Nicu, ali putovanje im se pretvorilo u noćnu moru. Pre putovanja im je najavljeno da postoji mogućnost promena u redu letenja zbog štrajka na aerodromu "Azurna obala Nica", ali su turisti bezbedno i na vreme otputovali i stigli na željenu destinaciju.

Kada je trebalo da krenu nazad za Beograd počinje prava drama na aerodromu, a srpski turisti su ostali zarobljeni tamo ceo dan. Kako je za MONDO ispričala jedna od putnica na ovom letu, nisu ni slutili da nešto ovako može da im se desi zato što su par dana pre toga bez ikakvih problema sleteli.

"Let je bio večernji, a već od popodneva je počelo prvo pomeranje leta. Bez obriza na pomeranje leta rečeno je da se čekiranje obavlja u redovnom terminu pa smo stigli svi dva sara ranije. Prvi let je bio u 21:20, pa je pomeren za 45 minuta od planiranog. Sledeći je onda pomeren za 23.00. Kroz neko vreme let je pomeren za još sat vremena, a onda za još pola sata. U neko doba noći su javili da je let ipak odložen za sutra ujutru", kaže naša sagovornica.

Kako kaže nikakvu povratnu informaciju nisu dobili niti garanciju da će poleteti. Na aerodromu je bila ogromna gužva i svi letovi su pomerani, ali neki su uspeli i da polete, dok oni nisu bili te sreće. Tada je krenila panika, jer ljudi nisu imali gde da spavaju, a stvari su već bile predate. "Bili smo spremni da spavamo na aerodromu, a osoblje je došlo i saopštilo da tu ne možemo da prenoćimo i da moramo da napustimo aerodrom ili će zvati policiju. Na sve to, nijedna prodavnica na aerodromu nije radila, nismo imali ni hranu ni piće, a ni gde da spavamo", rekla je sagovornica MONDA.

Tada su turisti krenuli da se svađaju sa osobljem, jer nisu dobili informaciju ni o čemu, osim da moraju da napuste aerodrom. Na sve to, na pitanje gde su njihovi koferi i stvari završile govorili su da ne znaju i da turisti mogu da kontaktiraju aviokompaniju. "Na kraju su nam saopštili gde možemo da preuzmemo prtljag, a kada smo otišlu tamo nismo našli stvari jer su nas poslali na pogrešno mesto. Posle potrage za stvarima, uspeli smo da ih nađemo. Bili smo besni i bez ikakvih informacija smo izašli sa aerodroma."

Aviokompanija je posle nekog vremena turistima koji su ostali zarobljeni u Francuskoj obezbedila hotel jer kada dođe do odlaganja letova za sutradan kompanija kojom letite je dužna da obezbedi hotelski smeštaj kao i prevoz do istog. "Obezbedili su nam hotel, mi smo se smestili, ali još uvek sa sigurnošću nismo znali kada ćemo poleteti. Ujutru na aerodromu se desila ista situacija, većina šaltera nije radila, let za Beograd je bio naveden na spisku letova, a ljudi sa šaltera su nam govorili da ne znaju kako da čekiraju putnike jer spisak putnika ne postoji. Tada su nam rekli da se grupišemo sa strane i da sačekamo da nam se neko obrati. Čekali smo 45 minuta jer je zbog štrajka minimalno osoblja na aerodromu. Vršili smo pritisak, a u susret su nam na kraju izašli ljudi koji su odlučili da formiraju poseban red na šalteru kako bi čekirali putnike. Među putnicima su bile i trudnica i žena sa malim detetom, koje su kroz sve ovo prošle", rekla je sagovornica za naš portal.

Kako je navela prolazili su iznova celu kontrolu i opet nisu znali da li će poleteti. Let je kasnio pola sata, ali su na kraju poleteli sa austrijskom posadom koja je pomerila let za Beč kako bi prevezla za Beograd putnike zarobljene na aerodromu.